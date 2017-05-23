FETÖ'den aranan teğmen Malatya'da yakalandı

Beştepe Jandarma Okullarından ihraç edildikten sonra hakkında gözaltı kararı bulunan teğmen Malatya'da yakalandı.

Beştepe Jandarma Okullarından ihraç edildikten sonra hakkında gözaltı kararı bulunan teğmen Malatya'da yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle Beştepe Jandarma Okullarındandan ihraç edilen Teğmenin Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınfan gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasında aranan bir özel okul öğretmeninin Malatya Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu belirtildi.

