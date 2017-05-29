FETÖ'den aranan şahıs Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan şahıs, babasıyla birlikte yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan şahıs, babasıyla birlikte yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmakköy'de 55-60 yaşlarında şüpheli 1 erkek sahsın yaya olarak dolaştığı ihbarı alan jandarma harekete geçti. İhbar doğrultusunda olaya müdahale eden emniyet yetkilileri şüphelinin, Y.C. (65) olduğunu tespit etti.

Y.C. hakkında yapılan araştırmada oğlu O.C.'nin (41) 672 KHK gereği FETÖ/PDY üyeliği dolayısıyla meslekten ihraç edildiği, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli tedbir kararının bulunduğu anlaşıldı. Y.C.'nin oğluyla illegal yollarla Yunanistan'a gitmek için Çakmakköyü'nde buluşacağı anlaşıldı. Ayrıca Y.C.'nin yanında 1 adet el dürbünü, 1 adet can yeleği ele geçirildi.

Y.C.'nin oğlu ile koordinesi sağlanarak, O.C. de aynı gün içerisinde Çakmakköy civarında yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Uzunköprü Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca sevk edildi.

(Ahmet Cafer /İHA)