FETÖ'den aranan komiseri saklayan otel sahibi yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) imamı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen komiseri otellerinde satın alma müdürü olarak göstererek sakladıkları ileri sürülen otel sahibi ile 2'si yönetici 3 kişi yakalandı.

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) imamı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen komiseri otellerinde satın alma müdürü olarak göstererek sakladıkları ileri sürülen otel sahibi ile 2'si yönetici 3 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM imamı olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve aranan komiser Sinan B., 1 Haziran günü Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde polis tarafından yakalanmıştı. Sinan B.'nin odasında yapılan aramada ise çok sayıda sahte kimlik bulunmuş sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranırken Sinan B.'yi otelde sahte kimlikle satın alma müdürü olarak çalıştırdığı iddia edilen işletme sahibi A.Ö., otel Genel Müdürü G.S., muhasebe müdürü C.N. ve otel çalışanı S.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

(Hanım Türk /İHA)