01.01.2017 17:11 FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı

Elazığ'da polisin yaptığı 'Huzur23' uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan bir hakim yakalanarak, Ankara'ya gönderildi. Elazığ'da polisin yaptığı "Huzur23" uygulamasında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde aranan bir hakim yakalanarak, Ankara'ya gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından, 250 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23" genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, aranan 4 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan ve bir süredir aranan Ankara Adliyesi'nde hakim A.C. olduğu öğrenildi.



Elazığ'daki işlemleri tamamlanan şüpheli hakim Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

