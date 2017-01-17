FETÖ'den aranan gazeteci gözaltına alındı

FETÖ-PDY soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan gazeteci Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.
FETÖ-PDY soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan gazeteci Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Ünal Tanık'ı Yalova'nın Subaşı beldesinde gözaltına aldılar. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tanık, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edilecek
(Saim Çotuk / İHA)