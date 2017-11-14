14.11.2017 15:46 FETÖ'den açığa alınan kaymakam görevine iade edildi

FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, görevine iade edildi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, görevine iade edildi.

Sivas'ın Gemerek İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Kaymakam Cuma Kılınç, Mülkiye Müfettişlerince yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından görevine iade edildi. Kılınç'ın İçişleri Bakanlığı talimatı ile Osmaniye'nin Hasanbey ilçesinde görevlendirildiği bildirildi. Bugün Gemerek'te kaymakamlık personeli ve esnafla vedalaşan Kılınç ilçeden ayrıldı.

(Erhan Aksoy /İHA)

