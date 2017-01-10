10.01.2017 11:52 FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Afyonkarahisar merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta İstanbul, Denizli ve Ankara'da 1'er adres, Afyonkarahisar'da ise 8 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı. Dün emniyetteki işlemleri biten şahıslardan 10'u adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

