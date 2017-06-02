FETÖ'den 1'i avukat 14 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli Ankara'yı da kapsayan FETÖ/PDY operasyonunda 1'i avukat, 12'si ihraç olan öğretmen ile 1 ihraç olan memur gözaltına alındı.

Samsun merkezli Ankara'yı da kapsayan FETÖ/PDY operasyonunda 1'i avukat, 12'si ihraç olan öğretmen ile 1 ihraç olan memur gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara'yı da kapsayan operasyon düzenledi. Operasyonda 1 avukat, kamuda çalışırken ihraç olan 12 öğretmen ve 1 ihraç olan memur gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6'sı kadın 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınanların çoğunluğunun örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock'u kullandıkları ve örgütün bankası Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ileri sürüldü.

(Muammer Ay /İHA)