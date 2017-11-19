19.11.2017 13:07 'FETÖ deme, hoca efendi de' demişti, tutuklandı

Erzurum'da, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in doğduğu mahallede muhabire 'FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin' diyen Gülen'in akrabası, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzurum'da, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in doğduğu mahallede muhabire "FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin" diyen Gülen'in akrabası, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum'da kamera karşısında "FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin" diyerek FETÖ propagandası yapan 60 yaşındaki Murat Güler, yapılan baskın ile gözaltına alınmıştı. Terör savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli Güler, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



