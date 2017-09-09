09.09.2017 18:00 FETÖ, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine kokteyl benzetmesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, partisinin Karkamış kongresinde yaptığı konuşmada terör örgütlerine kokteyl benzetmesi yaparak, 'Türkiye elbette DEAŞ, PKK, FETÖ gibi birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bu terör örgütlerinin aslında kokteyl bir terör örgütü olduğunu da hepimiz çok görüyoruz' dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, partisinin Karkamış kongresinde yaptığı konuşmada terör örgütlerine kokteyl benzetmesi yaparak, "Türkiye elbette DEAŞ, PKK, FETÖ gibi birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bu terör örgütlerinin aslında kokteyl bir terör örgütü olduğunu da hepimiz çok görüyoruz" dedi.

Partisinin ilçe kongreleri nedeniyle memleketi Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Nizip kongresinin ardından Karkamış'taki 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye elbette DEAŞ, PKK, FETÖ gibi birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bu terör örgütlerinin aslında kokteyl bir terör örgütü olduğunu da hepimiz çok görüyoruz. Türkiye'de bir eylem yapılacaksa, Türk milleti bir sıkıntıya maruz bırakılmak istendiğinde 'şu örgüt yapsın, bu örgüt yapsın' gibi kokteyl yapılarak, bir şekilde kökü dışarıda olan bu maşa örgütlerle Türkiye karıştırılmak isteniyor" dedi.



"TÜRKİYE TERÖRE DİZ ÇÖKMEYECEK"

Ülke sınırları içerisinde ve dışarısında başarılı bir şekilde terör operasyonlarının yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Gül, "Fırat Kalkanı operasyonu olsun, Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadele kararlılığı olsun, FETÖ ile ilgili hem idari hem güvenlik hem de yargısal mücadele ile devam ediyor. Türkiye hiçbir terör örgütüne diz çökmeyecektir, hiçbir terör örgütüne asla teslim olmayacaktır. Rehavete kapılmadan kararlı bir şekilde ezanımızı, bayrağımızı, 80 milyonun güvenliğini sonuna kadar temin edeceğiz, sağlayacağız. Terörle mücadeleyi asla bir an bile gevşeklik göstermeden Türkiye'de vatandaşlarımızı tehdit eden bir terör unsuru kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Gül, terörle mücadelenin vatandaş ve terörist ayrımının yapılarak yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Bu mücadelemizi yaparken asla sivillere, vatandaşlarımıza zarar verilmemesi yönünde güvenlik güçlerimizin ve hükümetimizin çok ciddi ve titiz çalışmalarını da herkes çok iyi görmektedir. En fazla da bölge halkımız bunu yaşamaktadır. Teröristle vatandaş ayrımını yaparak, asla vatandaşa zarar vermeden terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



"FIRAT KALKANI, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

Türk Silahlı Kuvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'na da değinen Gül, bu operasyonun Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Gül, "Geçtiğimiz yıl Karkamış halkı büyük bir sıkıntı yaşadı. Karkamış halkının huzursuzluğu hepimizin yüreğindeydi. Bizleri de huzursuz ediyordu. Yanı başındaki bir DEAŞ terör örgütü, Karkamış halkını rahatsız ediyordu, tahrik ediyordu. Bu rahatsızlık hepimizi tedirginliğe sürüklüyordu. Çok önemli bir kararla Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Bu operasyonun birinci yılını geçtiğimiz günleri geride bıraktık. Bu operasyon ile Karkamış, sınır hattındaki terör unsurları ötelenmiş oldu. Karkamış ve Gaziantepimiz huzura kavuştu çok şükür. Fırat Kalkanı Harekatı sınırımızın güvenliğini sağlamak adına, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına yapılan bir operasyondu. Hamdolsun, Türkiye'nin nasıl büyük bir ülke olduğunu dosta düşmana, bütün dünyaya bu operasyon göstermiştir" dedi.



"SURİYE'DE YAŞANANLARDAN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENDİ"

Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre sınırı olduğunu hatırlatan Gül, Suriye'de yaşanılanlardan en çok Türkiye'nin etkilendiğini belirtti. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgede yaşanan bir gelişmede en fazla etkilenen ülke Türkiye, en fazla etkilenen şehir Gaziantep, Gaziantep'te de en fazla etkilenen yer Karkamış diyebiliriz. Yanı başımızda yaşanan bu hadiseler haliyle bizleri etkiliyor. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükumetleri ile Türkiye bu tehditleri bertaraf edebilecek güçtedir. İnşallah bu sorun ve sıkıntılar, ülkemizi ve vatandaşlarımızı sıkıntıya uğratmadan bertaraf edilecektir."



"AK PARTİ SEÇİME HAZIR"

Gül, AK Parti'nin tüm teşkilatları ile 2019 seçimine hazır olduğunu belirterek, "Bu kongrelerde bizim için teşkilatlarımızın yenilenmesi, geniş bir yelpazede şehri kucaklayacak şekilde kadromuzu yenilemek, güçlendirmek ve enerjisini arttırmak için fırsattır. Karkamış'ta da böyle bir sonucu yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Gül ilçeden ayrılırken, kongre ise yapılan seçimle devam etti. Mevcut başkan Ahmet Özarslan'ın tek aday olduğu kongrede oylama devam ediyor.

(Abdülkadir Güneş / İHA)

