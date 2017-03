AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 'Allah'ın izni ile sandıktan evet çıkacak, FETÖ de PKK da DEAŞ da bitecek' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Allah'ın izni ile sandıktan evet çıkacak, FETÖ de PKK da DEAŞ da bitecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin Bingöl'de 15 Temmuz Direniş Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu. Bingöl'ün tüm ilçelerini selamlayarak sözlerine başlayan Başbakan Yıldırım, "Bingöl'ün bizim gönlümüzde yeri başkadır. Kardeşlik ve demokrasi şehridir. Bingöl'ü biz unutmayız. Bingöl 82 Anayasası darbe yasası oylamasında en fazla hayır oyu vererek dik duruşunu gösteren illerin başında geliyor. 2010 yılında bizim yaptığımız anayasa değişikliği, 12 Eylül halk oylamasında da yüzde 95 evet oyu verdi. İşte gün geldi çattı, darbe kalıntılarından bu anayasayı temizlemekte Bingöl'e düştü. Darbe anayasasının son kırıntılarını temizlemeye hazır mısınız. Bu kutlu yolculukta her zaman bize yoldaş oldunuz. Bizde Bingöl'e ve sizlere mahcup olmadık. Emanetinizi asla yere düşürmedik. 15 Temmuz'da sizin emanetinizi almak için geldiler. Alçak FETÖ teröristleri bütün gücüyle geldi ama emaneti teslim etmedik. Eline milletin silahını, uçağını, helikopterini alacaksın, milletin üzerine bombaları ve mermileri yağdıracaksın. Millet bunu unutmaz. Hele hele Bingöl hiç unutmaz. Artık Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir. Millet iktidarına, başbakanına, cumhurbaşkanına, meclisine bu meydana da sahip çıktı. O geceye karanlıktan aydınlığa dönüştürerek sahip çıktılar. Bu ülke kolay kurulmadı. İstiklal Savaşı'nda Kürdü, Türk'ü, Bingöl'ün Zazaları, Çerkezler, Araplar, Romanlar bir olduk, beraber olduk. Omuz omuza verdik zaferi kazandık. Cumhuriyeti birlikte kurduk" dedi.



"FETÖ'NÜN İTLERİ DE, KENDİSİ DE HESAP VERECEK"

Asker kılığına girmiş 3-5 haine bu ülkeyi bırakmayacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Biz bin yıldır bu topraklardayız, bu topraklarda nice yıllar birlikte yaşayacağız. FETÖ'nün itleri de, kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, ay-yıldızlı bayrağın altında yaşayan Zazalar, Kürtler, Türkler ve ne kadar etkin grubumuz varsa başımızın tacıdır. Bu topraklarda kardeşlikle bir araya geldik. Kenetlendik, zorlukları birlikte aştık, sevinçleri birlikte paylaştık. Herkes barış içerisinde kendi geleneklerini yaşayacak, dilini de konuşacak, ibadetini de yapacak. 14 yıldır AK Parti olarak kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunun mücadelesini veriyoruz. İnkar politikalarını elimizin tersiyle ittik, kardeşliğimizi güçlendirmek için tarihi adımlar attık. Yasakları tek tek kaldırdık. Kısıtlamaları kaldırdık. Türkiye'nin bütün vatandaşlarını birinci sınıf kabul ettik, birbiriyle kucaklaştırdık" diye konuştu.



"KÜRTÇE DE, TÜRKÇE DE BİZİM"

Teröre karşı amansız mücadele verdiklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Kürt ve Türk arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bütün dünya bilsin, Türk de, Kürt de, Zaza da bizim. Kürtçe de bizim, Türkçe de bizim. Doğu da bizim, batı da bizim. Biz birlikte Türkiyeyiz, kardeşiz. Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nün torunlarıyız. Şairin dediği gibi 'Sen ve ben gözyaşı ile ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız.' Hep birlikte aynı kıbleye yöneliyoruz, ilahi huzurda aynı yakarışı yapıyoruz. Bizler Peygamber Efendimizin ümmeti olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Allah'ın birleştirdiğini kim ayırabilir. Yeter ki oynanan oyunların farkına varalım. Tuzakları fark edelim. Hainlere gereken dersi verelim. Gün ayık olma günüdür. Vakti ile Cezayir halkını ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasına fitneyi soktular. Aynı tuzağı bizim için de yapmaya çalışıyorlar. Bizleri de Türk, Kürt, Laz ve Zaza diye birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Biliyoruz ki aziz Zaza kardeşlerim asla bu oyuna gelmez. Kadirşinas Kürt halkı bütün tuzakların farkında. Aziz milletimiz hileli tuzakları başlarına geçirecek ve bizleri parçalamaya çalışanların başına geçirecektir. Neden Bingöl huzurun, refahın merkezi olmasın. Bir Kayseri, Mersin, Malatya olmasın. Neden herkesin iş bulduğu bir yer olmasın. Hükümetimiz yatırım yaparken, şantiyeyi basıp yakanlar en çok zararı size veriyor. Ben Ulaştırma Bakanıyken, havalimanını yaparken neler çektim neler. Bingöl-Solhan yolunda kaç defa şantiyeler basıldı, işçiler kaçırıldı. Ama onlar yaktı, biz yılmadık, yorulmadık havalimanını yapıp sizlerin hizmetine sunduk. Sevgili gençler, biz sadece Yaradanın huzurunda eğiliriz. Onun dışında bizi kimse eğemez. Esnafa kepenk kapattırıp rızkına engel olan, ticareti durma noktasına getirenler en çok memleketin insanına zarar veriyor. Bu memleketin insanlarının eline silah tutuşturanlar, tek tek hesap veriyor. AK Parti hükümeti olarak annelerin acılarını dindirmeye çalışıyoruz. Başbakan olduğum ilk günde söylediğim bir şey var. Annelerin gözyaşını dindirecek, terörün gençlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için ne lazımsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"EVET ÇIKACAK, FETÖ, PKK VE DEAŞ BİTECEK"

Milyonlarca vatanını terk etmiş insanlara Türkiye olarak ev sahipliği yaptıklarını anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti;

"Suriyeli kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi karşısında neden tanklara karşı yürüdün dediğimizde. 'Reis sokağa çık deyince, vatansız kalmanın ne demek olduğunu görünce sokağa çıktım' diyor. Küresel güçler, bizleri devletsiz, yersiz yurtsuz bırakma gayretine girdiler. Ama öyle yağma yok, burası Türkiye. Bu ülkeye kimse zarar veremez. Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk. Artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum, bu örgüt bitecek. Bu katiller, sözde Kandil'deki ağ babaları, 'Sandıktan evet çıkarsa, biz biteceğiz' diyorlar. Biteceksiniz korkunun ecele faydası yok. Allah'ın izni ile sandıktan evet çıkacak, FETÖ de, PKK da, DEAŞ da bitecek."

82 Anayasası'nda Bingöl'ün hayır diyerek dik durduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, Türkiye'de reformlaşma hamlelerine her zaman destek olduğunu belirterek, meydanda bulunanlara 16 Nisan'da "He" diyecek misiniz diyerek seslendi. Mitinge katılanlar bunun üzerine "Evet" diye bağırdı.

16 Nisan'da demokrasi otoyolunu hep birlikte açacaklarının altını çizen Yıldırım, "Ülkemizde heyecan, kaynak, dürüst, çalışkan insanlarımız var. Ama zemin ve sistem iyi değilse bunların ne anlamı var. Zaman zemini sağlamlaştırma zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile daha hızlı, kaliteli, randımanlı işleri gerçekleştirmiş olacağız. Sistem üzerinde hizmetler yağ gibi akacak. İkide bir durmak yok. Türkiye bu sistemle menziline vaktinde ulaşacak" dedi.



"BU SİSTEM ERDOĞAN İÇİN DEĞİL, HER DOĞAN İÇİN GELİYOR"

Muhalefetin "tek adam rejimi kurulacak" söylemlerine değinen Başbakan Yıldırım, "Bu da kocaman bir yalan. Cumhurbaşkanını 5 yıllığına siz seçtiniz. Hizmet üretmedi mi, üretti. Üretmezse kara kaşına, gözüne mi meraklısınız, üretmezse 5 yıl sonra değiştirirsiniz olur biter. Eğer güzel hizmet yaptı 5 yıl çalıştı, bir 5 yıl daha var. Üçüncü bir 5 yıl yok. En fazla 10 yıl, mutlaka değişiyor. Buradan tek adam çıkar mı? Buradan diktatör çıkar mı? Halkın seçtiği diktatör olur mu? Bu sistem Erdoğan için geliyor diyorlar. Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. ABD'de buna benzer bir sistem var. Bugüne kadar her zaman tek adam iş başındaydı. Orada diktatörlük mü vardı. Şimdi size örnek vereceğim. Bingöl'de Afadlar Mahallesi var. Oranın bir muhtarı var değil mi. Şimdi Kılıçdaroğlu 'Oraya bir muhtar yetmez, oraya bir muhtar daha seçelim' diyor. Eş muhtar olsun diyor" dedi.

Cumhuriyetin kurulduğu 1923'ten bu yana 94 yıl geçtiğini, bu süre içerisinde normal şartlarda 4 senede bir seçim olması halinde bugün 24. hükümet kurulacağını anımsatan Yıldırım, şuanda 65. hükümette olduklarını, darbeler yüzünden hiçbir hükümetin zamanında süresini tamamlayamadığını dile getirdi. Yeni sistemde seçimlerde iki sandık geleceğini ifade eden Yıldırım, birinci sandıkta cumhurbaşkanı ve kuracağı hükümet, ikinci sandıkta da Meclis seçimlerinin olacağını, kimin hükümeti kuracağına kararı yani güvenoyunu vatandaşların vereceğini ifade etti.



"CHP-HDP KARA TREN YOLCUSU"

18 yaşında seçilme hakkını CHP'nin gençlere layık görmediğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bu yeni sisteme CHP ile HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap, çavuş ilişkisi. CHP-HDP kara tren solcusu. Ülkeye hızlı tren gelmiş, uçakla yolculuk yaygınlaşmış. Havayolu halkın yolu olmuş. Bunlar hala kara trende kalmış. Bunlar her yeniliğe karşı. Bunlar ne zaman ülkenin hayrına iş yaptılar veya evet dediler gördünüz mü. Ama millet 16 Nisan'da bunlara öyle bir ders verecek ki. Anayasa değişikliğine CHP, HDP, yetmedi FETÖ, DEAŞ, PKK'a da karşı. Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladı. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü asla ve asla durduramayacaklar. Bu değişikle Türkiye'de istikrar, huzur kalıcı hale gelecek. Ekonomimiz uçacak. Terörle mücadelemiz daha da güçlenecek. Demokrasimizin standardı yükselecek. Uzlaşma kültürü yayılacak. Aramızda ayrı gayrı olmayacak. Hepimiz ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde birlikte toplanacağız. Bize 14 yıl boyunca böyle bir Bingöl, böyle bir Türkiye hayaliyle çalışıyoruz. Bütün engellemelere rağmen güzel işler yaptık. 16 Nisan'la birlikte bu engeller tamamen kalkacak. Daha çok üreteceğiz. Daha çok hizmeti milletin ayağına götüreceğiz" şeklinde konuştu.



BİNGÖL'E 14 YILDA 10 MİLYARLIK YATIRIM

14 yıl içerisinde Bingöl'e 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktaran Başbakan Yıldırım, yeni yapılacak hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Erzincan-Bingöl arasındaki yolu bölünmüş yol haline getireceklerini belirten Yıldırım, "Çapakçur Köprüsü'nü kaldırıp asma köprü yapacağız. Şehir meydanını yeniden düzenliyoruz. Arka planda bulunan araziyi askeriyeden aldık, şehir meydanı yapıyoruz. Bingöl'e 150 yataklı ve 100 yataklı hastaneleri kazandırıp, sağlık merkezi haline dönüştüreceğiz. 23 ili kapsayan cazibe merkezleri programında Bingöl de var. Bingöl'e iki tane fabrika kuruluyor. Bir süt fabrikası ve entegre yem fabrikası kuruluyor. Binlerce Bingöllü çalışacak. Bir de ilaç fabrikası kurulacak. Gençlerimize yeni iş alanları açılacak. 16 Nisan'da bütün bu işlere yenisini katarak durmak yok yola devam diyeceğiz. İstikrarla Türkiye'ye büyüteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Kamil Cankılıç - Yılmaz Atar -Murat Çaka- Emrah Kızıl / İHA)