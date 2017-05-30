FETÖ davasında tanık olan eski komutan sanık oldu

Bolu'da 3'ü tutuklu 10 askeri personelin yargılandığı FETÖ/PDY davasında tanık olan eski İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanacak.

Bolu'da 3'ü tutuklu 10 askeri personelin yargılandığı FETÖ/PDY davasında tanık olan eski İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanacak.

Aralarında eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 10 askerin, "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı davanın tanıklarından eski İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, eski İl Jandarma Komutanı'nın FETÖ/PDY darbe girişimi günü saat 22.30 sıralarında sıkıyönetim mesajını almasına rağmen, aldığı mesajları Bolu Valisi Aydın Baruş ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi olarak vermediği ifade edildi.

Yılmaz'ın ayrıca darbeye ilişkin ve yapılmasına yönelik eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği ve ilerleyen saatlerde de bu eylemini ısrarla sürdürdüğü belirtildi.



TAKVİYE BİRLİK TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMİŞ

Hazırlanan iddianamede, Türker Yılmaz'ın idari ve adli yönden önlem alınmasını geciktirdiği, bu yönü ile FETÖ/PDY örgütü ile amaç ve menfaat birlikteliği olarak değerlendirilebilecek şekilde davranışlar sergilediği ifade edilerek, "Şüphelinin darbenin önlenmesine yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığının darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara'ya takviye birlik gönderilmesi talebini geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı" belirtildi.

(Faruk Çidem / İHA)