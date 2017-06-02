FETÖ davasında ara karar

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 145 işadamının yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. 8 kişi verilen kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 145 işadamının yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. 8 kişi verilen kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 87'si tutuklu, 42'si firari, 16'sı tutuksuz olmak üzere toplam 145 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün sona erdi. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı. 2 Mayıs'ta başlayıp bugün sona eren ilk duruşmada bir ay boyunca sanıkların savunmaları dinlenerek tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Açıklanan 73 madde arasında ifadesi alınan sanıkların malvarlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verilerek, İ.T., F.G., T.K., B.E., A.U., H.K.Ç., N.T., ve Ş.S. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bir ay süren davanın ilk duruşması 30 Ekim'e ertelendi.

(Ramazan Turhan /İHA)