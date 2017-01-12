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FETÖ davasında ara karar
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FETÖ davasında ara karar

Isparta'da FETÖ soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 130 sanığın yargılandığı davada arar kara çıktı. Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Isparta'da FETÖ soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 130 sanığın yargılandığı davada arar kara çıktı. Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliye konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevinde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti delillere ilişkin sanık avukatlarına söz verirken, tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

"FETÖ BANA KUMPAS KURDU"
Tutuklu sanıklardan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, "Ben Atatürk milliyetçisi ama İslam'ı da yaşayan bir kişi olarak bu devletin valisiyim. Bana bu kumpası kuran FETÖ'dür. Bylock kullandığıma dair mahkemeye sunulan iki raporda da cep telefonumda Bylock olmadığı, bu programı kullanmadığım kesinleşmiştir. Beni ister asın ister tahliye edin burada söyleyeceğim son söz vatan sana canım fedadır" dedi

"DİGİTÜRK'E SORULACAK"
Mahkeme heyeti bir süre verilen aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar açısından örgütün kriptolu mesajlaşma programı Bylock ile ilgili yazılımın değerlendirilip her türlü bilgi belge ve mesajlaşmaların her sanık açısından ayrı ayrı değerlendirilmesine, sanıkların HTS raporları ile ilgili raporun beklenmesine, firari durumda olup hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emrine ilişkin infazın beklenmesine, FETÖ'ye ait kapatılan Tv kanallarının, kapatılma tarihinden sonra Digitürk üzerinden alınan bir paketle sanıklar tarafından izlenip izlenmediğine ilişkin aboneliklerinin olup olmadığına dair Digitürk'e yazı yazılmasına karar verdi. 48 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Mart 2017 tarihine erteledi.

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