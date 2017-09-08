08.09.2017 21:16 FETÖ davasında 19 askere tahliye

Siirt'te, 15 Temmuz darbe girişimi katıldıkları gerekçesiyle 97'si tutuklu 320 askerin yargılandığı davada, tutuklu 19 asker için tahliye kararı verildi. Siirt'te, 15 Temmuz darbe girişimi katıldıkları gerekçesiyle 97'si tutuklu 320 askerin yargılandığı davada, tutuklu 19 asker için tahliye kararı verildi.

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında dava açılan 97'si tutuklu 320 askerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklardan Burak Ürgüner, Bülent Özkök, İhsan Akçair, Çağrı Eysen, Fehmi Erken, Hasbi Atılmış, Hüseyin Erdil, Ali kazancı, Mehmet Ali Karaağaç, Semih Tüzünkan, İdris Polat, Muzaffer Karaboğa, Fatih Mehmet Ünsal, Aydın Koç, Fatih Pınar, Halil Özen, İrfan Bulut, Ömer Faruk Çinar ve Cihan Sarıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca dosyadaki mevcut delil durumu ve sanıkların delil karartma ihtimali bulunmadığından yurtdışına çıkış ve adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verildi.

Duruşmada ayrıca, 15 ve 16 Temmuz 2016 tarihlerinde valiliği ve emniyet müdürlüğü binasının içi ve önü, Tugay Komutanlığı ve karargah binasının içi ile önünü gösteren kamera kayıtlarının istenmesine, valilikte yapılan operasyon ve asayiş toplantı tutanakların Siirt Valiliğinden, emniyet içindeki yapılan telsiz kayıtlarının ise Emniyet Müdürlüğünden istenmesine karar verdi.

Davanın görülmesine 16 Ekim'de devam edilecek.

(Mehmet Niyazi Deniz / İHA)

