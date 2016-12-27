27.12.2016 18:17 FETÖ davası mütalaa bekliyor

Eskişehir'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 89 sanığın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir'de yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 89 sanığın yargılanmasına devam edildi.



10 Kasım 2015 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eskişehir il merkezli olmak üzere İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Bursa ve Tokat illerinde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Silahlı terör örgütü kurmak, silahlı terör örgütü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, silahlı terör örgütünün faaliyeti kapsamında özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dernekler kanununa muhalefet ve yardım toplama kanuna muhalefet etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir il imamı, Eskişehir il imam yardımcısı, eyalet ve bölge imamları ve bu kişilerle örgüt kapsamında bağlantısı tespit edilen 89 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 89 kişiden 7'si tutuklanmıştı.



Dosya ile ilgili açılan davada sanıkların yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma yoğun katılım nedeniyle konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya çok sayıda sanığın yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Ş.K. ile bu suçtan tutuksuz ancak başka suçtan tutuklu O.T. ve C.G. ise kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Görülen duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, savcının davayla ilgili mütalaa vermesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

