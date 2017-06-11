FETÖ davalarında 50 bin 402 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 50 bin 402 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 50 bin 402 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe teşebbüsünün ardından açılan soruşturmalar iki ayrı koldan yürütülüyor. Darbeci askerler "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. FETÖ'ye destek verenler ile irtibatı olanlar ise "terör örgütü üyeliği", "terör örgütü yöneticiliği" ve "terör örgütüne destek" suçlarından yargılanıyor.



161 BİN 752 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bugüne kadar 161 bin 752 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 50 bin 402 kişi hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.



47 BİN 136 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Rakamlara göre adli işlem yapılanlardan 47 bin 136 kişi hakkında tutuklama kararı verilmeyerek sulh ceza hakemlikleri tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 4 bin 264 kişi hakkında işlem yapılmayarak kollukta serbest bırakıldı. 9 bin 233 kişi savcılık veya mahkemeler tarafından tutuklama veya adli kontrol kararı verilmeksizin serbest bırakıldı. 7 bin 969 kişi tutuklama kararı verilip cezaevine gönderilmesine rağmen yapılan itirazlar üzerine mahkemeler tarafından tahliye edildi. 7 bin 605 kişi hakkında ise adli işlem başlatılmasına rağmen yurt dışında veya kaçak olmaları nedeniyle yakalama kararı bulunuyor.



TUTUKLANANLAR

Tutuklananlar arasında 2 bin 431 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 167'si general olmak üzere 6 bin 982 asker, 8 bin 816 polis, 23 vali, 72 vali yardımcısı, 112 kaymakam ve 31 bin 550 sivil ile memur da bulunuyor. Gözaltına alınanlardan 45 bin 708'i adli kontrol kararı ile 12 bin 753'ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında bırakıldı. 7 bin 122'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında bin 312 asker, bin 247 polis, 9 vali yardımcısı, 3 vali, 3 kaymakam, 195 hakim ve savcı, 2 HSYK, 1 Danıştay ve 8 Yargıtay üyesi de yer alıyor.

211 hakim ve savcı, 6 Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 137 asker, 369 polis, 3 vali yardımcısı, 8 kaymakam, 6 bin 353 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 7 bin 112 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 655 şüpheli halen gözaltında tutuluyor. Şüphelilerden 2 bin 763'ü hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

