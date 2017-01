13.01.2017 12:30 FETÖ'cülerin yazışmaları pes dedirtti

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'cülerin Eagle adlı program üzerinden yaptığı konuşmalar deşifre edildi. Yazışmalarda örgütün ne kadar sapkınlaştığı gözler önüe seriliyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'cülerin Eagle adlı program üzerinden yaptığı konuşmalar deşifre edildi. Yazışmalarda örgütün ne kadar sapkınlaştığı gözler önüe seriliyor.

Türkiye'de ilk kez Eagle kullanan FETÖ mensuplarını tespit eden ve teknik çalışmalar yapan Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son dönemlerde yapılan yazışmaları deşifre etti.

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde göz altına alınan 'talebe imamı' olan A.B.'nin telefonunda bulunan Skype görünümlü ikona sahip Eagle uygulamasının içeriği uzman kişilerce satır satır incelenerek çözüldü. 6-8 Aralık 2016 tarihinde yazıldığı görülen yazışmalar incelendikçe kirli örgütün gizli yapısı gün yüzüne çıkıyor.



"HZ. HATİCE ANNEMİZ ELİMİ HİÇ BIRAKMADI"

Yazışmaların birisinde cezaevindeki insanların ve dışarıda bulunan yakınlarının moralini yüksek tutmak için cezaevinden hastaneye giderken sözde başından geçenleri anlatarak, "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım.. Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyorlar. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir aydan bir doktor ablamız çok bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş. Bu hafta hastaneye gitmiş. Eller tabii ki kelepçeli. Morali daha da bozulmuş. Döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla demiş ki, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice Annemiz oturdu. Cezaevine gelene kadar elimi hiç bırakmadı ve bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun. Efendimiz ve ben sizinle beraberiz az kaldı sabır' demiş" ifadeleri yer alıyor.

Yazışmaların birisinde ise el konulan şirketler ile ilginç bir paylaşım yapılarak, ekonomik krizde diğer firmaların batacağı, el konulan firmaları Allah'ın koruma aldığı belirterek, "Hizmete ve hizmet gönüllülerine ait şirketlere, holdinglere ve iş yerlerine hukuksuz bir şekilde el konuldu. Mahkeme neticesinde el konulduğunda ki piyasa değeri neyse aynı değerle geri alacaklar. Olası bir ekonomik kriz neticesinde bir çok firma belki batacakken Allah bu firmaları böylece koruma altına aldı" şeklinde yazışmalar yer alıyor.

Örgüt mensupları hem cezaevindeki hem de örgüt mensuplarının yakınlarının morallerini yüksek tutmak için ilginç hikayeler anlatıyor ve bunun yayılmasını istiyor.

Bu yazışmaların birisinde şu ifadeler yer alıyor: "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım.. Bu gün İskenderun'da talebeci bölgeci iki arkadaş tahliye oldu. İlk değerlendirmeleri Muammer Abi sohbet ediyormuş, emekli olmuş tatlı ısmarlamış koğuşa, günlük 100 rekat namaz kılıyorduk, oruç tutuyorduk, dedi. Cezaevi haftalık 700 kitabı kontrol ediyormuş sizin için. Bırakın ben kalayım dedim diyor, izin vermemişler. Bir uzman çavuş varmış sabahları spor yaptırıyormuş, esnaf ağabeyler orada da kimseye kahramanlığı kaptırmamışlar bir arkadaş cebindeki paranın aynısıyla çıkmış dışarı, Salı günleri kötü oluyor aileler gelince perişan oluyor insanlar, dedi. Onun dışında bizimkiler aynı sohbet, muhabbet, dua, namaz, tesbihat, yeme, içme, voleybol maçı."

Diğer bir yazışmada ise "Mesleğinde hukuku ve adaleti kendisine ilke edinmiş, iş takibi ve iş bitiriciliği harika, alanında uzmanlaşmış bir çok kamu görevlisi hizmeti hakkıyla tanıma fırsatı bulamamıştı. Allah şimdi bu değerli insanlar ile ağabeyleri ve ablaları aynı koğuşa koyarak onların eksik yönü olan Kuran ve sünnet alanlarının tamamlanmasını sağlıyor" şeklinde ifadeler yer alıyor.



CUMHURBAŞKANINA HAKARET EDİYORLAR

Gizli yazışma programındaki bazı yazışmalarda ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazışmalar yer alıyor.

Bu yazışmaların birisinde, "Meydanlarda her gün farklı konuşan ve her sözü birbiriyle çelişen, hukukla, insanlıkla ve İslam ile alakası olmayan bir liderin savunucusu olmaktan, hırsızla, tacizciyle, ulusalcıyla, Ergenekoncuyla, kafatasçıyla, teröristle, çok ucuza peylenen insanlarla aynı tarafı paylaşıyor olmaktan Allah hizmet insanını korudu ve onlardan şüphe bırakmayacak şekilde ayrıştırdı.

Yurt dışında okullar açacaklarmış açın sizi tutan mı var? Adanmışlık ruhu olmadıktan sonra hangi vakıf adı altında açarlarsa açsından fiyasko. Emeğin ve sermayenin bir karşılığı vardır. Ama adanmışlığa dayalı fedakarlığın karşılığı daha henüz dünyada konmamıştır" şeklinde ifadeler kullanılmış.

Memur hazırlama imamının, sınavı kazanamayan ve neden kazanamadığını soran kişiye verdiği, "Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm. Bana bir liste verdi. Listede senin ismin yoktu. Dua et seninde bir gün ismini listeye yazsın benim yapabileceğim bir şey yok" şeklinde yanıt örgütün dini duyguları nasıl istismar ettiklerini gözler önüne seriyor.

FETÖ ele başı Fetullah Gülen her alanda kendilerinin olması gerektiğini ifade ederek, 'cinlere ve papazlara' imam tayin etmesi örgütün ne denli sapkınlaştığını gösteriyor.

