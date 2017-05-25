FETÖ'cüleri taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Bursa'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında tutuklu yargılanan sanıkları taşıyan cezaevinin ring aracı, Denizli'nin Serinhisar ilçesinin çıkışında kaza yaptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Bursa'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında tutuklu yargılanan sanıkları taşıyan cezaevinin ring aracı, Denizli'nin Serinhisar ilçesinin çıkışında kaza yaptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin Bursa'daki yapılanması kapsamında tutuklu yargılana 26 kişi 3 cezaevi aracıyla eskortlar eşliğinde Muğla'nın Fethiye ilçesine nakil için yola çıktı. Araçlardan 16 JTA 99 plakalı resmi aracın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. Kaza yapan araç kayarak, refüjden karşı şeride geçip yolda ters durdu. Kazayı, yolda devriye giden jandarma gördü. Haber verilmesi üzerine takviye jandarma ekibi sevk edildi.

FETÖ'cü tutuklu sanıkları taşıyan diğer araçlar, eskortlar halinde yola devam etti. Kaza yapan ceza evi aracındaki sanıklar, Denizli Cezaevinden getirilen araca nakil edildi. Nakilin ardından sanıkları taşıyan araç, eskortlar eşliğinde Fethiye cezaevine gönderildi.

Kaza yapan araçtaki arızanın giderilmesi için ilçeden tamirci çağrıldı.

(Medeni Topaloğlu /İHA)