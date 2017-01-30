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FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere rest! Bundan sonra...
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FETÖ'cüleri iade etmeyen ülkelere rest! Bundan sonra...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere rest çekti. Bozdağ 'Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, canlı yayınına katıldığı Kanal 24'de gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci hainleri iade etmemesine ilişkin olarak "Yunanistan'ın kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Kim Türk devletine, milletine zarar verip ihanet ediyorsa onları baştacı ediyor. Yunanistan'dan istediğimiz tam 50 kişi var. Bir tanesini bile Yunanistan iade etmedi. " değerlendirmesinde bulundu.

BUNDAN SONRA KİM BİZE NE MUAMELEDE BULUNURSA...

Bakan Bozdağ, Batı'nın FETÖ'cüleri açık bir şekilde desteklediğine dikkat çekerek "Batı'nın FETÖ'cüleri himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz." dedi.İşte o konuşmadan satır başları.

DHKPC MİLİTANLARIN YUNANİSTAN'DA EĞİTİM GÖRÜYOR

Yunanistan darbelere fatura ödemiş bir devlet. Bizi çok iyi anlamaları lazımdı. Siz darbecilerin yargılanmasının önlerini kesip, sonra da bize "Yargı bağımsız" diyerek kurtulamazsınız. Sayın Genelkurmay Başkanlığımızın yaptığı açıklamaya bakmakta fayda var. Orada denetim faaliyeti çerçevesinde Kardak'a çıkmışlardır. Yorum yoluyla insanlar ilişki kurabilir; ama işin resmiyetine bakınca başka bir şey var.

YUNANİSTAN'IN KARARI SİYASİ

Bu olay hukuki mecrada yürümüyor, ben Yunanistan'ın kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Kim Türk devletine, milletine zarar verip ihanet ediyorsa onları baştacı ediyor. Yunanistan'dan istediğimiz tam 50 kişi var. Bir tanesini bile Yunanistan iade etmedi. DHKP/C militanları Yunanistan'da eğitim görüyor. Sabancı suikastinde yeralan terörist de oradaydı. Yunanistan iade etmedi. Şu anda FETÖ'cü, darbeci 8 terörist var, onları da iade etmediler.

INTERPOL FETÖ'CÜLERİN YAKALANMASINI REDDEDİYOR

Türkiye'de yargı süreçlerinde olan her kişiyi istiyoruz. Maalesef Interpol de şu anda FETÖ'cü terör üyelerinin yakalanmasını reddediyor. Interpol bu sistemi işletip, onları aramızdaki anlaşmaları ve ilişkiler çerçevesinde usüle göre ilan vermesi lazım, tebligat göndermesi lazım. Bunların gereklerini yapmıyor ve reddediyor. Almanya'da veya başka bir yerde FETÖ'cü teröristler, PKK terör örgütü, DHKP/C terör örgütü militanlarını iade etmiyorlar. Türkiye'ye kim zarar veriyorsa el üstünde tutuyor. Bunlar yargı bağımsızlığı, adalet ve tarafsızlıkla izah edilecek bir şey değildir.

BATI FETÖ'CÜLERİ NEDEN KORUYOR

Uluslararası toplumun yargı üzerinden yaklaşına baktığımızda buradan bir deste çıktığı çok açık. Bizim Yunanistan, Almanya ve başka ülkelerden FETÖ'cü darbecileri istediğimiz hiçbir talebe cevap gelmedi. Sağolsunlar Bulgaristan ve Romanya iade yaptı. Ama bunların dışında kalan ülkelerin Türkiye'nin taleplerine olumlu cevap vermediğini görüyoruz. Fetullahçı terör örgütünün Batı'nın himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar.

BUNDAN SONRA AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKLER

Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz."

ABD'YE GÜLEN İÇİN YENİ DELİLLER GÖNDERİLDİ

Bu arada, Adalet Bakanlığı tarafından ABD'ye Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yeni deliller gönderildiği ortaya çıktı. ABD'ye gönderilen ek belgelerde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamenin de bulunduğu belirtildi. İddianamede, firari Adil Öksüz'ün darbe girişimi planını ABD'ye götürerek Fethullah Gülen'e onaylattığı, darbe girişiminin Gülen'in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan 'Kuzgun' ve 'Şapka' kod adlı gizli tanık ifadeleri de yer aldı.


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