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FETÖ'cülerden 'CHP için çalışın' çağrısı
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FETÖ'cülerden 'CHP için çalışın' çağrısı

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifadesi alınan S. Y. isimli şahıs, 2014 yerel seçimleri öncesi yapılan bir toplantıda 'AK Parti'yi yıkmak için Bolu'da CHP'ye çalışacağız' talimatı verildiğini ifade etti.

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifadesi alınan S. Y. isimli şahıs, 2014 yerel seçimleri öncesi yapılan bir toplantıda "AK Parti'yi yıkmak için Bolu'da CHP'ye çalışacağız" talimatı verildiğini ifade etti.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan S. Y. isimli bir kişinin söyledikleri, örgütün 2014 yılı Yerel Seçimleri'nde Bolu'da CHP için çalışılması talimatı verdiğini ortaya çıkardı.
17-25 Aralık sürecinden sonra Bolu'da bulunan FETÖ'ye bağlı Muradiye Öğrenci Yurdu'nda yapılan bir toplantıya katılan S.Y., toplantıda bazı talimatlar verildiğini belirterek, "Hafıze T., Ayşe İ., Merve B. ve Burcu A.'nın idare ettiği bir toplantıda topluluğa hitaben yerel seçimlerde Bolu'da CHP'ye oy vereceksiniz ve CHP için çalışacaksınız. AK Partiyi Bolu'da yıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan bizim için en büyük düşman. Eğer ülke genelinde bunların elinden yönetimi alamazsak cemaatimiz son bulacak. Biz bunun için sürekli Erdoğan'a beddua ediyoruz. AK Parti'ye oy verirseniz gününüzü görürsünüz" şeklinde konuşulduğunu söyledi.
2015 yılının Kasım ayına kadar 2-3 defa toplantılara katıldığını ve bunlardan birinde Burcu A. isimli kişinin telefonların dinlendiğini söylediğini ifadesinde belirten S.Y. şunları kaydetti:
"Bu sohbetlerde sohbeti yöneten Burcu A. isimli şahıs sohbet grubumuzdaki kişilere 'cep telefonları dinleniyor, bu yüzden bundan sonra Kakao Talk isimli bir haberleşme programı var, bunu Google Play ve ya App Store'dan indirin ve kurun. Bundan sonra buradan haberleşeceğiz' dedi. Hatta bu söylemlerden sonra toplulukta bulunan kişiler cep telefonlarına bu programı yükledi. Benim akıllı bir cep telefonum olmadığı için bu programı yüklemedim. Ayrıca akıllı telefonum da olsa bunu yüklemezdim. Bu olaydan ötürü Burcu A. bana küçümseyici eylem ve tavırlarda bulundu. Yine bu toplantılarda Zaman gazetesinin tirajı düşmesin diye bize 'gazeteye sahip çıkalım. Herkes bir gazete üyeliği varsa 2,3,4,5 hatta 10 abonelik açın' dedi"
(Faruk Çidem/İHA)

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