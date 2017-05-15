FETÖ'cüler Pensilvanya ile Mekke'yi bir tutmuş

Bolu'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik davada ifade veren sanık Fatih Özlü, 'Örgüt içinde Pensilvanya ile Mekke'yi bir tutan insanlar var' dedi.

Bolu'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik davada ifade veren sanık Fatih Özlü, "Örgüt içinde Pensilvanya ile Mekke'yi bir tutan insanlar var" dedi.

Bolu'da FETÖ/PDY'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik 10'u firari, 30'u tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına devam edildi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda devam eden duruşmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümünde doktor olan ve soruşturmalar kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Dr. Mehmet Fatih Özlü ifade verdi.



"PRENSİLVANYA'YA GELMEYECEKSEN MEKKE'YE DE GİTME"

Örgütle 2003 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazırlandığı dönemde tanıştığını ve 2014 yılına kadar ilişkisinin devam ettiğini, toplantı ve sohbetlerine katıldığını söyleyen Özlü, "Akademik çalışmalarım nedeniyle farklı tarihlerde 3 kez Amerika'ya gittim. Bu gidişlerimin ikincisi olan 2014 yılı Mayıs ayında çalışmalarım bittikten sonra ülkeye dönmeden önce Mehmet Yazıcı'nın yönlendirmesiyle Pensilvanya'ya gittim. Fetullah Gülen'in kalabalık bir gruba hitap ettiği bir toplantıya katıldım. Burada Atatürk ve resmi hükumete karşı ağır ithamlarda bulunulduğunu görünce örgütten tamamen ayrılma kararı aldım. Bolu'ya döndüğümde de Mehmet Yazıcı'ya, 'Ben Müslümanla Müslüman arasındaki kavgada taraf olmak istemiyorum. Bağlarımı tamamen koparmak istiyorum. Bir daha Pensilvanya'ya gitmeyeceğim' dedim. Bunun üzerine Yazıcı bana, sanki Mekke ile Pensilvan'ya aynı öneme sahipmiş gibi, 'O zaman sen hacca da gitme' şeklinde sert bir ifade kullandı" dedi.

Uzun süre örgütün toplantılarına katıldıktan sonra Yazıcı tarafından kendisine görev verildiğini belirten Özlü, "Belirli bir grupla toplantılara uzun süre katıldıktan sonra Mehmet Yazıcı, Köroğlu Devlet Hastanesi'nde bulunan bazı kişilerin isimlerini vererek, onlarla toplantı yapmamı istedi. Sanırım beni bir üst seviyede kullanmak istiyordu" şeklinde konuştu.

Davada mahkeme heyeti sanıkların ifadelerini almayı sürdürüyor.

(Faruk Çidem / İHA)