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FETÖ'cüler kul hakkını anlatıp, çalıntı sınav sorularını vermiş
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FETÖ'cüler kul hakkını anlatıp, çalıntı sınav sorularını vermiş

Adana'da FETÖ'den gözaltına alınan 35 polis adliyeye sevk edilirken bazı komiserlerin ifadelerinde, komiserlik sınavına girmeden önce katıldıkları sohbette kul hakkı ve Hz. Ömer'in adaletinden bahsedildiğini, daha sonra ise verilen soru ve cevapların kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığını söylediği öğrenildi.

Adana'da FETÖ'den gözaltına alınan 35 polis adliyeye sevk edilirken bazı komiserlerin ifadelerinde, komiserlik sınavına girmeden önce katıldıkları sohbette kul hakkı ve Hz. Ömer'in adaletinden bahsedildiğini, daha sonra ise verilen soru ve cevapların kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığını söylediği öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak günü FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında eski Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat D.'nin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 19 gündür emniyette sorgulandı.

"ÖNCE KUL HAKKINI ANLATTILAR SONRA ÇALINTI SORULARI VERDİLER"
Emniyette yapılan sorgulamada ise bazı komiserler, ifadelerinde FETÖ'nün nasıl faaliyet yürüttüğünü anlattı. Komiserlerin ifadelerine göre 2009 yılından sonra yapılan komiserlik sınavları öncesi komiser adaylarının sınavdan bir gün önce dini sohbete çağrıldığı, burada önce bir imamın kul hakkı, Hz. Ömer'in adaleti konularında vaaz verdiği, daha sonra da komiser adaylarına ya kitapçık olarak ya da slayt eşliğinde duvara yansıtılarak sınav soru ve cevaplarının verildiği, daha sonra da Kur'an-ı Kerim getirilerek her adayın tek tek el basıp "Soruları ve cevapları aldığımı kimseye söylemeyeceğim" diyerek yemin ettirdiklerini anlattığı öğrenildi.

"GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİNİN 33'ÜNDE BYLOCK VAR"
Ayrıca, gözaltına alınan 35 kişinin 33'ünde FETÖ'nün şifreli iletişim ağı olan Bylock'un çıktığı öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü eski Asayiş Şube Müdürü Cihat Ş., eski istihbarat şube müdürü Reşat D.'nin de telefonunda Bylock çıktığını ancak zanlıların kendi telefonlarında Bylock çıkmasına rağmen inkar ettikleri öğrenildi.
Ayrıca Reşat D.'nin 15 Temmuz darbe girişiminde istihbarat şube müdürü olduğu, bu dönemde müdürlere "telefonunda Bylock çıkan herkes FETÖ'cüdür" dediği ancak kendi telefonundan Bylock çıkınca "Ben istihbaratçıyım saf mıyım, neden kendi telefonuma bu programı kurayım. Başkasının telefonuna kurar oradan görüşürüm, benim telefona nasıl yüklendiğini bilmiyorum" dediği belirtildi.

"DİNİ SOHBET ETMEK İÇİN BYLOCK'U KURDUK"
Bazı müdür, komiser ve polis memurlarının ise Bylock kurduğunu kabul ettiğini ancak dini sohbet için bu uygulamayı kurduğunu söylediği ileri sürüldü. Ancak polisin, "Neden hem şifreli hem de herkesin kuramadığı bir uygulama kurdun, şifresiz çok basit kurulan uygulamalar var" diye soru yönettiğinde ise zanlıların bunu hiç düşünmediklerini, bir arkadaşı tarafından kurulduğunu söylediği öğrenildi.
Zanlılar bugün sorgularının ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)


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