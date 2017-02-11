Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!

FETÖ'cü Yusuf Pekmezci'nin zamanında Irmak TV'de söylediği sözler sapıkça ifadeler içeriyor.

Bir FETÖ mensubunun geçmiş zamanlarda FETÖ'nün yayın organlarından Irmak TV'ye verdiği röpörtaj görenleri hayrete düşürüyor.

HOCAMIN ÜZERİNE ATLADIM

Yusuf Pekmezci isimli FETÖ mensubu röpörtajında teröristbaşı için; "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir hi kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir ceryana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle ceryan çarptı.

ÇEKTİM KENDİME BOYUNLARINI...

O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım." ifadelerini kullanıyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Bakan Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri
'Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkilerini düzelttikten sonra...'
'Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor'
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Terör koalisyonu referandum kararını açıkladı
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
Trump'ın Türk danışmanı konuştu
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı!
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Bahçeli'den sağduyu çağrısı!
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Bakan Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri
Bakan Yılmaz'dan CHP'ye sert eleştiri
'Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkilerini düzelttikten sonra...'
'Ermenistan, Azerbaycan ile ilişkilerini düzelttikten sonra...'
'Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor'
'Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor'
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Ponzi saadet zinciriyle Bursalıları dolandıran kadın yakalandı!
Ponzi saadet zinciriyle Bursalıları dolandıran kadın yakalandı!
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
'Beşiktaş'ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde'
'Beşiktaş'ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde'
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
Gaziantep'te DEAŞ operasyonun 9 kişi tutuklandı
Gaziantep'te DEAŞ operasyonun 9 kişi tutuklandı
Fenerbahçe fırsat tepti
Fenerbahçe fırsat tepti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English