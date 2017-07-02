FETÖ'cü yarbay 'Sizin yüzünüzden darbe erken başladı' demiş

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin iddianamede, eski Yüzbaşı Harun Aydın ve eski Yarbay Bülent Ak'ın sıkıyönetimin devam ettiğine dair komutan adına sahte mesaj çektikleri ve yaşanan arbede sonucu darbe girişimine erken başladıkları yönünde müşteki ifadeleri yer aldı.

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin iddianamede, eski Yüzbaşı Harun Aydın ve eski Yarbay Bülent Ak'ın sıkıyönetimin devam ettiğine dair komutan adına sahte mesaj çektikleri ve yaşanan arbede sonucu darbe girişimine erken başladıkları yönünde müşteki ifadeleri yer aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 244 şüpheli yer alıyor. Şüpheliler, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, askeri komutanlıkların gasbı ve silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" gibi suçlardan hakim karşısına çıkacak.



ESKİ YÜZBAŞI HARUN AYDIN VE ESKİ YARBAY BÜLENT AK SAHTE MESAJ ÇEKMİŞ

İddianamede yer alan müştekilerden Jandarma Uzman Çavuş Tahir Altıntaş, o gece kayıt nöbetçisiyken Yüzbaşı Harun Aydın'ın yanına gelerek kendisine, "Bu saatten sonra bu rütbeliden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın, mesaj çıkarmayacaksın, mesaj çekmeyeceksin, telefon kullanmayacaksın, dışarıdan gelen telefonlara hiçbir şekilde bakmayacaksın" diye yüksek sesle bağırdığını ifade etti. Ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Altıntaş, "Daha sonra Harekat Yıldırım mesajı geldi, Yüzbaşı Aydın mesajı hemen çıkarmamı istedi. Bende çıkardım, ne olduğunu görmedim. Muhabere merkezine devamlı Harekat Yıldırım mesajları geliyordu. Saat 02.00-03.00 sıralarında İl Jandarma Ankara'dan Harekat Yıldırım mesajı geldi. Üç yıl boyunca hiç görmemiştim Ankara'dan geldiğini, mesajda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ismi yazıyordu. Mesajda sıkıyönetim emirlerine ya da kurallarına uyulmaması gerektiği yazılıydı. Bunu Yüzbaşı Harun Aydın'a diğer şahısların yanında söyledim. Yüzbaşı Harun Aydın da mesajı hemen bir yere götürdü. Yarbay Bülent Ak ile birlikte içeri geldiler. Sıkıyönetimin devam ettiğine dair komutan adına mesaj çekeceğiz diye kendi aralarında konuştular. Yarbay Bülent Ak, 'F klavyen iyi mi' diye bana sordu. Bende sahte mesaj çekeceklerini anlayarak iyi değil diyerek geri çekildim. Yarbay Bülent Ak ve Yüzbaşı Harun Aydın MEDAS bilgisayarının başına oturdular. Astsubay Ayhan Ceylan da yanlarındaydı. Yarbay Bülent Ak cep telefonu ile biriyle konuşuyordu, 'mesaja kimin ismini açalım' diye soruyordu. Karşıdaki şahıs telefonu kapatınca TAFİKS iç hatlardan biriyle konuştu. Mesajı yazıp çektiler" ifadelerini kullandı.



DARBECİ YARBAY: "SALAKLAR NİYE ATEŞ EDİYORSUNUZ SİZE KİM EMİR VERDİ, SİZİN YÜZÜNÜZDEN ERKEN BAŞLADI"

İddianamede, göre olay gecesi nizamiyede görevli olan diğer bir müşteki Jandarma Uzman Çavuş Küçük Muzaffer Alıç'ın ifadesine de yer verildi. Jandarma Uzman Çavuş Küçük Muzaffer Alıç ifadesinde, Albay Ali Demir, Albay Nurettin Alkan, Albay Güven Şağban ve Albay Aziz Yılmaz'ın dışarıdan nizamiye ön kısmına kadar gelerek içeride bulunan darbeci askerlere "Ne yapıyorsunuz devlete karşı gelmeyin, açın şu kapıları" diye bağırdıklarını söyleyerek, "İçeride bulunan ismini bilmediğim üzerinde tören kıyafeti bulunan yarbay rütbeli komutan nizamiyenin ön kısmında konuşlandırılan teğmenlere hitaben, 'Konuşturmayın şunları, kelepçeleyip alın' diyerek bağırdı ve teğmenler müdahale etmeye başladı. Bu esnada çıkan arbedede Albay Nurettin Alkan ismini bilmediğim bir teğmen tarafından vuruldu. Albay Güven Şağban da teğmenler tarafından içeriye alınarak burada kelepçelendi. Albay Ali Demir ve Albay Aziz Yılmaz vurulan Albay Nurettin Alkan'ı sürükleyerek nizamiye önünden uzaklaştırmaya çalıştıkları esnada Muhabere Başçavuş Sadık Elçik, Albay Ali Demir'i nizamiyenin iç kısmına çekmeye çalıştı ancak çekemedi. Yaralı albay ve yanında bulunan iki albay ayrıldıktan sonra üzerinde tören kıyafeti bulunan yarbay rütbeli komutan teğmenlere hitaben, 'Salaklar niye ateş ediyorsunuz size kim emir verdi, sizin yüzünüzden erken başladı' dedi ve daha sonra telsizden 'Türk Silahları Kuvvetleri yönetime el koydu, bu bir sıkıyönetim halidir, darbe başladı' diye anons geçti" dedi.

(Yağmur Yıldız / İHA)