FETÖ'cü savcı MİT'i suçlayabilmek için Reyhanlı'ya göz yummuş

FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlayabilmek için 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlayabilmek için 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasında görev alan ve bu kapsamda tutuklanan eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman hakkında dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Şişman hakkında hazırlanan rapor tamamlandı. Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı terör saldırısına ilişkin soruşturmayı yürüten Şişman'ın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda örgüt mensuplarıyla hareket ettiği raporda yer aldı. Terör saldırısının planlayıcısı olan Anas Asalieh ve bağlantılarına yönelik operasyon kararı alınmasına rağmen Şişman'ın operasyonu ertelediği ortaya çıktı. MİT'in daha önceden Suriye kaynaklı olarak eylem yapılacağı bilgisini emniyete vermesine rağmen Şişman'ın operasyona izin vermediği belirtildi. Terör saldırısını gerçekleştirecek kişilerin ellerinde patlayıcı veya benzeri malzemelerin bulunmadığını savunan Şişman'ın operasyondan gerekli verimin alınamayacağını bahane ederek teröristlere yapılması planlanan operasyonu ertelediği kaydedildi. Şişman'ın Türkiye'yi ve hükümeti zor durumda bırakmak amacıyla Reyhanlı'daki terör saldırısını MİT ile ilişkilendirerek sözde Selam Tevhid-Kudüs Ordusu'nun şiddet eylemi olarak sunmayı planladığı tespit edildi.

