FETÖ'cü polisler askerlik yapacak!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ'den ihraç edilen emniyet personelinin askere alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, FETÖ dolayısıyla ihraç edilen polislerin nasıl askerlik yapacağına dair bilgi verdi.

İşte Işık'ın açıklamaları;

"FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor.

Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz.

'Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var.

SANCAKLI PİYADE YÖNTEMİ

Yani kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler."