FETÖ'cü askerlere Türk bayraklı protesto

Malatya'da FETÖ/PDY davasının görüldüğü salonun dışında bir grup vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile darbeci askerleri protesto etti.

Malatya'da FETÖ/PDY davasının görüldüğü salonun dışında bir grup vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile darbeci askerleri protesto etti.

Darbeci askerlerin ilk kez hakim karşısına çıktığı Yakınca Spor Salonu çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bir grup vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile birlikte duruşma salonuna yakın bir alana gelerek slogan atmaya başladı. 'Darbeciler yargıya hesap verecek' şeklinde slogan atan vatandaşlar, "Bugün darbeci hainlerin yargılanma günü. Bizlerde Malatyalılar olarak hem irademize hem de vatanımıza sahip çıktığımızı göstermek için buradayız" dediler.

Bir süre slogan atan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

(Erdal Akbuğa / İHA)