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FETÖ'cü akademisyenler jandarmadan kaçamadı
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FETÖ'cü akademisyenler jandarmadan kaçamadı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 akademisyen ile bir organizatör yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 akademisyen ile bir organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı bazı şüphelilerin büyük meblağlar karşılığında organizatörler tarafından yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi mevkiinde M.D. yönetimindeki 61 TC 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen Ankara Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. M.U. (44), eşi Doç. Dr. E.U. (37) ve 3 çocuğu yakalandı.

30 bin Euro ile sahte kimlik ve pasaportlar çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edilen öğretim üyeleri ve çocuklarının, yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için 10 bin Euro karşılığı organizatör M.D. ile anlaştıkları öne sürüldü.

Öte yandan akademisyenlerin üzerinde yapılan aramada ise 30 bin Euro ele geçirildi. Jandarma'ya götürülen akademisyenler ve organizatör, alınan ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Keşan Devlet Hastanesine getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi Keşan adliyesine sevk edildi.

Meriç'e atlayan FETÖ'cüleri de o getirmiş

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D.'nin, Meriç ilçesinde yakalanan FETÖ/PDY ile bağlantılı Esra Z., Mesut Y., kılavuz Fevzi K. ile HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Z.'nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ne atlayarak kaybolduğu olayda şüphelileri İstanbul'dan getiren kişi olduğu da saptandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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