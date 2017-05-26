FETÖ bağlantılı derneğe 5 ilde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen Boğaziçi Atlantik Kültürel Dayanışma Derneği yöneticilerine yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen Boğaziçi Atlantik Kültürel Dayanışma Derneği yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Dernek yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda dernek üzerinden ABD'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına para, altın ve eleman aktarımı sağladığı belirtildi. Operasyon kapsamında aranan 38 kişiden 12'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Sadık Kahraman/İHA)