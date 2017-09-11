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'FETÖ Aydın Doğan'ın vergi cezalarını nasıl akladı?'
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'FETÖ Aydın Doğan'ın vergi cezalarını nasıl akladı?'

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün 2016 yılında kaleme aldığı 'Vergi cezalarınızı aklayanlar nerede?' başlıklı yazısı ele alındı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün 2016 yılında kaleme aldığı "Vergi cezalarınızı aklayanlar nerede?" başlıklı yazısı ele alındı.
Dilek Güngör, kaleme aldığı yazıda, Aydın Doğan'ı "Vergi davalarından 'tereyağından kıl çeker gibi' sıyıranlar kimlerdi? Mahkemelerde bu şirketleri aklayıp paklayan hakimler şimdi nerelerde?" sorularına cevap aramıştı. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Dilek Güngör'ün bu çarpıcı yazısını ekranlara taşıdı.
İşte Medya Kritik programında ele alınan o yazı;
"Bugün anlatacağım çok şey var... Nereden başlasam bilemiyorum...
İzninizle önce kısa bir hatırlatma yapayım...
Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu FETÖ'den tutuklandığında Aydın Doğan bir anda "FETÖ bize kumpas kurdu" diye 9 sütuna manşet atınca bir yazı kaleme aldım. Doğan Grubu'na sorular sordum. Sağolsunlar kırmamışlar. Biraz kıvranmışlar, sağa-sola yalpalamışlar, üç maymunu oynamışlar ama Kurumsal İletişim Müdürü Ahter Kutadgu üzerinden birkaç kelam edip yanıt vermişler. Araya terör ve ekonomideki sıcak gelişmeler girince konuyla fazla ilgilenemedim.
Ne yalan söyleyeyim. Biraz da düşündüm...
Bu gruba kumpasla mumpasla o kadar ceza kestiler de cebinden söylediği milyarlar neden çıkmadı? Aydın Doğan'ı vergi davalarından 'tereyağından kıl çeker gibi' sıyıranlar kimlerdi? Mahkemelerde bu şirketleri aklayıp paklayan hakimler şimdi nerelerde?
Araştırınca cevapları buldum.
Meğer, şirketlerine açılan vergi davalarından Aydın Doğan'ı kurtaranlar da FETÖ'cülermiş!

GELİN KİMMİŞ BUNLAR BAKALIM...
- Vergi Mahkemesi Hakimi İsmail Eşref Bayrak: 2010'da grubun iki şirketi (D Yapım Reklamcılık ve Doğan TV Holding) aleyhine açılan vergi davalarında Aydın Doğan lehine karar verdi. HSYK tarafından 24 Ağustos 2016'da FETÖ'den ihraç edildi.
- Danıştay Üyesi Muammer Arseven: 2014'te Doğan TV Holding'in temyiz davasında Gelir İdaresi aleyhine kararlara imza atarak, holdingi korudu. İdarenin karar düzeltme istemini de reddetti. O da 24 Ağustos'ta meslekten ihraç edilenlerden.
- Danıştay Üyesi Bekir Sözen: 2014'te D Yapım Reklamcılık, 2013 ve 2015'te Doğan Prodüksiyon, 2013, 2014 ve 2015'te Doğan TV Holding adına açılan davaların tamamında lehte kararlar aldı. Sözen'i de HSYK FETÖ'den dolayı meslekten men etti.
- Danıştay Üyesi Orhan Boyraz: 2015'te D Yapım Reklamcılık, 2015'te Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim A.Ş. adına açılan davalarda Gelir İdaresi aleyhine, Doğan Grubu'nun lehine kararlar aldı. FETÖ'den ihraç edildi.
- Danıştay Üyesi Hüseyin Oğuz: 2015'te D Yapım Reklamcılık, Doğan Prodüksiyon, Alp Görsel İletişim aleyhine açılan vergi davalarının tümünde lehte kararlara imza attı. HSYK Oğuz'u da ihraç etti.
- Danıştay Üyesi Haşim Güney: 2015'te D Yapım Reklamcılık, Doğan Prodüksiyon, Doğan TV, Alp Görsel İletişim adına açılan davalarda Gelir İdaresi aleyhine kararlar aldı. 24 Ağustos'taki genel kurul kararıyla o da FETÖ'den dolayı meslekten men edildi.
- Danıştay Üyesi Bedrettin Işıldak: Doğan TV Holding'e açılan iki davada da alınan lehte kararlarda imzası var.
Davaların karar tarihleri de 2015. Işıldak da 24 Ağustos'ta FETÖ'den ihraç edilenler arasındaydı.
- Danıştay Üyesi Mehmet Sönmez: 2013 ve 2014'te Doğan TV'ye açılan 3, Doğan Yayın Holding'e açılan bir davada da lehte karar aldırtan isimlerin başında. HSYK tarafından o da ihraç edildi.
Bütün bunlar neyi gösteriyor?
FETÖ'cü vergi müfettişlerinin kendisine kumpas kurduğunu iddia eden Aydın Doğan, meğer aklanıp/paklanmak için FETÖ'cülerle bayağı bayağı iş tutmuş. Organik bağ kurmuş. Hem de öyle böyle değil. Bırakın Gezi olaylarını, 17-25 Aralık'lardan 7 Haziran'lara kadar örgütün hakimleriyle birebir çalışmış."
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