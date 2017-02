Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi karşısında Pakistan'ın Türkiye'ye verdiği desteğe işaret ederek, 'Kardeş Pakistan'ın atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Çankaya Köşkünde ortak basın toplantısı düzenledi. Navaz Şerif'e "dostum" diye hitap eden Yıldırım, "Kökleri tarihe uzanan, dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle bağlı olduğumuz Pakistan'ın Başbakanı aziz dostum Navaz Şerif'i beraberindeki heyetle birlikte ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Sayın dostum Navaz Şerif 2 yıl aradan sonra evinden uzakta, ikinci evinde Türkiye'dedir. Evinize hoşgeldiniz. Bu ziyaretiniz, diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 70'inci yıldönümünde gerçekleşiyor. Bu itibarla çok daha önem arzetmektedir. Pakistan'la ilişkilerimiz, bağımsızlığını kazandığı ve devletini kurduğu 14 Ağustos 1947'den bu yana dostluk ve kardeşlik temelinde şekillenmiştir. Pakistan halkıyla ilişkilerimiz bununla sınırlı değildir. Müslümanların Kurtuluş Savaşı'nda bize verdiği destek zihnimizde ve Türk halkının gönlünde özel bir yere sahiptir. Her iki ulusun kardeşliği birbirlerine zor zamanlarda ve ulusal meselelerinde verdikleri destekle sübut bulmuştur" ifadelerini kullandı.



"PAKİSTAN'DAN ÇIKARILMASI KONUSUNDA ÇOK TİTİZ BİR YAKLAŞIMINIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son olarak 15 Temmuz alçak terörist darbe girişiminin hemen ertesinde Pakistan hükümeti, ayrıca Pakistan Parlamentosunun her iki kanadı ve bütün Pakistan halkı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluğu, kardeşliği ve tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdir. Türk milleti adına o zor günümüzde bize verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Pakistan Parlamentosunun her iki kanadı, oy birliğiyle aldığı kararlarla ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında açık bir dayanışma sergilemişlerdir. Türk milletine ve Türkiye'nin demokratik düzenine karşı bir kalkışma hareketine girişen terör örgütü Fetullahçı Örgütü, faaliyette bulunduğu 170'e yakın ülkede büyük bir tehdittir. Kardeş Pakistan'ın da güvenliğine, kamu düzenine karşı bir tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz bu terör örgütünün bütün izlerinin silinmesi ve Pakistan'dan çıkarılması konusunda çok titiz bir yaklaşımınız olduğunu biliyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ın atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir."

Pakistan ile bütün alanlarda ilişkilerin tarihi köklü kardeşlik hukuku içerisinde geliştirildiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimizde başta ikili ticaret ve yatırım olmak üzere bölgesel konular ve uluslararası konularda var olan ilişkilerimizi sürdürmektir. Türkiye-Pakistan YDSK'nın 5. toplantısını, Sayın Başbakan ve bakanların katıldığı, karşılıklı görüşmelerin yapıldığı verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. 6. toplantı önümüzdeki yıl Pakistan'da gerçekleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki ayın başında Pakistan'da bölge ülkelerinin devlet başkanları, hükümet başkanlarıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirecekler" şeklinde konuştu.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerle siyasi ilişkilerin düzeyine uygun dinamik, ticari ilişkilerin tesisi, ticaret hacminin artırılması noktasında somut adımların atıldığını belirten Yıldırım, özel sektör ortaklık ve yatırımlarının teşviki konusunda her iki tarafın gerekli siyasi kararlılığa sahip olduğunu görmekten memnun olduklarını dile getirdi. Başbakan Yıldırım, karşılıklı ilişkiler ve yatırımları istenilen düzeye çıkaracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2017 yılında sonuçlandırılması ve imzalanması konusunda da ilgili bakanlara gerekli talimatların verildiğini ifade etti. Görüşmelerde ayrıca kültür, turizm ve eğitim alanlarının geliştirilmesinin teyit edildiğini anlatan Yıldırım, üniversiteler arasındaki ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Bölgesel ve uluslararası konuların da görüşmelerde ele alındığına dikkati çeken Yıldırım, Pakistan ve Afganistan arasındaki işbirliğinin gelişmesi konusunun önemine vurgu yaptıklarını belirtti.



"ÇOK YAŞA TÜRKİYE-PAKİSTAN DOSTLUĞU"

Pakistan ile bölgesel ve uluslararası platformlardaki işbirliğinin iyi gittiğine dikkati çeken Yıldırım, "Ülkemizin küresel ve bölgesel istikrara daha fazla katkıda bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi. Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye de, Pakistan da bu terör illetinden kurtulacaktır. Bu konuda da yakın işbirliğimiz bundan böyle de aynı şekilde dayanışmamız devam edecektir. Pakistan coğrafi konumu, doğal kaynakları büyük potansiyel sunan, ekonomisiyle bölgenin stratejik öneme sahip ülkesidir. Anahtar bir ülke konumundadır. Pakistan'ın karşılaştığı bütün zorluklara rağmen her alanda büyük ilerlemeler kaydetmesi bize gurur vermektedir. Türkiye, parlak bir geleceğe sahip Pakistan'la var olan dayanışmasını ileriye taşıma konusunda kararlıdır. Çok yaşa Türkiye-Pakistan dostluğu."



"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARININ PAKİSTAN'IN DÜŞMANI OLDUĞUNU İFADE ETMEK İSTERİM"

Konuk Başbakan Navaz Şerif ise, Türkiye'nin ikinci evleri niteliğinde olduğunu belirterek, "Bir kez daha Pakistan'ın Türkiye ile olan dayanışmasını ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Türk halkı o gece tanklara karşı sokağa çıkmıştır ve demokrasiye karşı mücadele vermiştir. Bu, altın harflerle tarihe yazılacaktır. Bu darbe girişiminin arkasında bulunan yasa dışı örgüt konusunda herkesi uyandırmıştır. Pakistan da aynı şekilde bu mücadeleye destek vermiştir. Türkiye'nin düşmanlarının Pakistan'ın düşmanı olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin bu tür hain ve korkakça girişimlere meydan vermeyeceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Pakistan işbirliğinin ekonomik, siyasi, yatırım, eğitim, kültür ve turizm alanlarında devam ettiğine işaret eden Şerif, bugün imzalanacak olan anlaşmaların bu süreci daha da destekleyeceğine dikkati çekti. Büyüyen İslamafobia'ya karşı ortak mücadele vereceklerini anlatan Şerif, birlikte daha iyi ve güvenli bir dünyanın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başbakan Yıldırım'ı Pakistan'a davet eden Şerif, konuşmasını "Çok yaşa Pakistan, çok yaşa Türkiye" diyerek sonlandırdı.

(Enise Vural / İHA)