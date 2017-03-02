FETÖ ablalarına 6 ilde operasyon: 29 gözaltı

Çorum merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'abla'larına yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Çorum merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'abla'larına yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda aralarında Çorum'un da bulunduğu Ankara, Erzurum, Kırşehir, Kırıkkale ve Amasya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı materyallere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Serkan Şansever/İHA)