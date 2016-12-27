27.12.2016 16:23 FETÖ abisi 'Ben yapmadım' dedi, gizli tanık köşeye sıkıştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen Karşıyaka Adliyesinin sözde imamı, örgüt adına toplantılar düzenlemediğini söyledi. Soruşturmaya katılan gizli tanık ise 'Kendisi adliye çalışanları arasında sohbet toplantıları düzenliyordu' dedi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen Karşıyaka Adliyesinin sözde imamı, örgüt adına toplantılar düzenlemediğini söyledi. Soruşturmaya katılan gizli tanık ise "Kendisi adliye çalışanları arasında sohbet toplantıları düzenliyordu" dedi.



Karşıyaka Adliye imamı olduğu iddia edilen Musa E., 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ByLock kullandığı tespit edilip, tutuklanmasının ardından ilk kez hakim önünde kendisini savundu. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, Musa E.'nin 'Fatih' kod adıyla adliyede çalışan memurları örgütleyip sohbet toplantıları düzenlediği, bu sohbetlerde FETÖ lideri kitapları okuttuğu, örgüt adına para yardımı topladığı, örgütün haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddiaları soruldu. Örgüt içinde 'abi' olduğu konusundaki iddiaları yalanlayan Musa E., "Ben kesinlikle FETÖ terör örgütü adına toplantılar düzenlemedim. Para toplamadım. Kimseye bu konuda baskı yapmadım. Adliyenin abisi olduğum iddialarını kabul etmiyorum. 5 aydır tutukluyum. Ben ve ailem perişan durumda. Çocuklarımın okul masraflarını karşılayamaz durumdayız. Adli denetim şartıyla da olsa tahliyemi istiyorum" ifadelerinde bulundu.



Gizli tanık: "Sohbet toplantıları düzenlediğini kendisi bana söyledi"



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada katip sanık Musa E.'nin ifadesinden sonra, gizli tanık SEGBİS sistemiyle bildiklerini anlattı. Sesi değiştirilen ve yüzü buzlanan gizli tanık ifadesinde, "Ben sanığı Karşıyaka Adliyesinden tanırım. Kendisi adliye çalışanları arasında sohbet toplantıları düzenliyordu. Ben başka sohbet grubunda olduğum için kendisinin sohbet toplantılarına katılmadım. Kendisinin ayrıca örgüt adına para topladığını bire bir görmedim. Fatih kod adını kullanan katip, adliye çalışanları arasında sohbet toplantıları düzenlediğini kendisi bana söyledi" diye konuştu.



Mahkeme, ByLock ile ilgili detaylı dokümanların mahkemeye gelmediğini gerekçe gösterip sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma Ocak ayına ertelendi.

