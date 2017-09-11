Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fethullah Gülen'in kardeşi hakim karşısında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fethullah Gülen'in kardeşi hakim karşısında

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Gülen, 'Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok' dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Gülen, "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok" dedi.
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci celsesine, sanık Kutbettin Gülen rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken sanık avukatı Hasan Özçelik mahkeme salonunda hazır bulundu. Gelen raporları okuyan mahkeme başkanı, tanık Nurettin Veren'in beyanının alınamadığını, sanığın 'Bylock' soruşturmasında cep telefonunda 'Bylock'un bulunamadığını, sanığın örgütün derneklerine ait üyeliğinin bulunamadığını söyledi.

KUTBETTİN GÜLEN: "TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUM"
Sanığın avukatı Hasan Özçelik, müvekkilinin tutuklanma nedeninin örgüt liderinin kardeşi olması olduğunu belirterek, "Müvekkilim üzerine atılı suçun hiçbirini taşımamaktadır. İddianamelerde FETÖ'ye üye yapısı açıklanmıştır. Örgütün haberleşme sistemi 'Bylock'u kullanması, örgütün dernek ve vakıflarına üye olması söz konusuyken, müvekkilim bunların hiçbirini taşımamaktadır. Müvekkilim kendi ihtiyaçlarını görecek durumda değildir, sağlık sorunları vardır. Ayrıca, olayla alakası bulunmayan örgütün lideri Fethulluah Gülen'in yakını Ş. Gülen tahliye edilmiştir. Müvekkilimin Fethullah Gülen ile kardeş olmasa şu anda serbest kalırdı" diye konuştu.
SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden ifade veren sanık Kutbettin Gülen, "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok. 20 senedir kalp hastasıyım. Namaz kılan bir insanım. Prostatım var, günde 20-30 defa tuvalete gidiyorum. Altıma bile kaçırıyorum" ifadelerini kullandı.

HEYET RAPORU BEKLENECEK
Savcı verdiği mütalaasında sanığın tutukluluk haline devam edilmesini talep etti. Sanık Kutbettin Gülen tahliyesini talep etti. Sanık avukatı de müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, sanığın sağlık sorunları için tam teşekküllü bir devlet hastanesinde heyete çıktığı, heyet raporunun daha gelmediğini, heyet raporunun beklenmesine, beyan vermeyen tanık Nurettin Veren'in gelecek celse hazır edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, 2 Ekim 2016 tarihinde polisin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti. Kutbettin Gülen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame ise İzmir Adliyesinde yeni açılan 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.
(Atakan Şen /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye Arakan için yardım kampanyası başlattı
Buzdolabı yokken bu mağaralar kullanılıyordu
53 hırsızlık olayının şüphelisi 9 şahıs yakalandı
Otomobil tarladaki çadıra daldı: 7 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Rakip antrenöre minderde sürpriz evlenme teklifi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde
Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye Arakan için yardım kampanyası başlattı
Türkiye Arakan için yardım kampanyası başlattı
Buzdolabı yokken bu mağaralar kullanılıyordu
Buzdolabı yokken bu mağaralar kullanılıyordu
53 hırsızlık olayının şüphelisi 9 şahıs yakalandı
53 hırsızlık olayının şüphelisi 9 şahıs yakalandı
Otomobil tarladaki çadıra daldı: 7 yaralı
Otomobil tarladaki çadıra daldı: 7 yaralı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Rakip antrenöre minderde sürpriz evlenme teklifi
Rakip antrenöre minderde sürpriz evlenme teklifi
BM: Myanmar'da yaşananlar etnik temizlik örneği
BM: Myanmar'da yaşananlar etnik temizlik örneği
Ümit Karan'ın takımı ilk maçında fark attı
Ümit Karan'ın takımı ilk maçında fark attı
Özhaseki'den korkutan açıklama! 15 yıl içinde...
Özhaseki'den korkutan açıklama! 15 yıl içinde...
İlk rekatını kılıp telefon ve cüzdanı çaldı
İlk rekatını kılıp telefon ve cüzdanı çaldı
Okullarda 'Uyum Haftası' başladı
Okullarda 'Uyum Haftası' başladı
Dolar 3,40'ın altında
Dolar 3,40'ın altında

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English