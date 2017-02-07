Fethullah Gülen : 'Darbe kansız ve güzel olacak'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli itiraflarda bulunarak örgütü deşifre ettiği iddia edilen mahrem imamlardan Haluk S.'nin, Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı.

Haluk S., 1993 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütün askeri öğrencilerle ilgilenen “hususi sorumlusu” olarak görevlendirildiğini kaydetti. Ankara'da örgüt tarafından açılan hususi hizmete ait bir eve yerleştirildiğini kaydeden Haluk S. 2014'e kadar İzmir'de mütevelli heyetinde yer aldığını anlattı.

KARDELENLER UYANIYOR BAHAR ÇOK YAKIN MESAJI

Mahrem İmam'ın Fethullah Gülen'en darbe planına ilişkin itirafları ise bomba oldu. Gülen toplantılarda şunları söylemiş;

-“İmamlarla ile yaptığım görüşmelerin birinde, ‘Kardelenler uyandığında bahar gelmiştir' sözüne atfen, ‘Kardelenler uyanıyor, bahar çok yakın' lafını duyunca endişelendim. Bende askeri birimlerde yetişen elemanların kansız darbe ile yönetimi ele alacakları kanısı uyandı. 90'lı yıllarda ‘Darbe kanlı mı olacak kansız mı olacak' lafları gazetelerde çıkarken, Fethullah Gülen 5. Kat toplantılarında ‘Darbe kansız ve güzel olacak' diyordu.”

GÜLEN'DEN ÖRGÜTE YENİ TALİMAT

Fethullah Gülen darbe girişiminde başarısız olan örgüt üyeleri için son vaazında örgütüne talimat verdi. Dün yayınlanan video görüntülerde FETÖ elabaşı "gerekirse ceketinizi satın' diyerek yurt dışına kaçan örgüt üyelerine yardım etmelerini istedi.