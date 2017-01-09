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Fethiye Belediyesi'nin yardım tırları Türkmenlere ulaştı
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Fethiye Belediyesi'nin yardım tırları Türkmenlere ulaştı

Fethiye Belediyesi tarafından gönderilen 2 tır battaniye ve giyim eşyası Telafer ve Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırıldı. Yardım tırlarıyla Suriye sınırına giden Belediye personelleri Okan Arıkan, Selayi Kafia ve Halil Cesur, bölgede yaşananları basın mensuplarıyla paylaştı.

Fethiye Belediyesi tarafından gönderilen 2 tır battaniye ve giyim eşyası Telafer ve Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırıldı. Yardım tırlarıyla Suriye sınırına giden Belediye personelleri Okan Arıkan, Selayi Kafia ve Halil Cesur, bölgede yaşananları basın mensuplarıyla paylaştı.

Fethiye Belediye Başkanlığı'nca başlatılan kampanya, Fethiyeliler tarafından karşılık bulmuş, kısa bir süre içerisinde battaniye ve giyim eşyalarından oluşan 2 yardım tırı Türkmenler için toplanmıştı. Toplanan 2 tır battaniye ve giyim eşyasını götüren Belediye personelleri Okan Arıkan, Selayi Kafia ve Halil Cesur, düzenlenen basın açıklamasıyla, yardımların Türkmenlere ulaştığını açıkladılar. Türkmenlere giden her yardım tırının gerekli yerlere ulaşmadığına dikkat çeken Belediye personeli Okan Arıkan, Türkmenlerin Hatay sınırında yer alan tampon bölgede Suriye sınırında olduğunu kaydetti. Yardımları Türkmenlere ulaştırma konusunda büyük uğraş verdiklerini söyleyen Arıkan, resmi kurumlardan izinleri aldıktan sonra, Suriye sınırına gittiklerini ve orada Türkmenlerle bağlantı sağlayarak, yardımları tampon bölgede yer alan Bayırbucak ve Telafer'den gelen Türkmenlere ulaştırdıklarını ifade etti.

"Suriyeliler için yapılanlar, Türkmenler için de yapılmalı"

Hatay Altınözü'nde toplanan yardımlarla alakalı gördüklerine inanamadıklarını söyleyen Arıkan, dağıtımlar sırasında gelen Suriyelilerin, ellerinde kaliteli telefonların olduğunu, bazı Suriyelilerin ise dağıtım yerlerine son model araçlarla geldiklerinin altını çizdi. Suriyelilere yapılanların, Telafer ve Bayırbucak Türkmenleri için de yapılmasını beklediklerini ifade eden Arıkan, "Suriye'den gelen insanlara baktık. Elleri ayakları tutuyor. Genelde 30 yaş altı. Bazı Türkmenlerimiz ise sınırın dışında, zor koşullar altında, derme çatma barakalarda, onurlu bir şekilde yaşıyorlar. Türkmenlerimizin geneli çocuk ve kadın. Erkekleri ise, memleketlerinde 'buralar Türkmen toprağı' diyerek savaşmayı sürdürüyorlar" diye konuştu.

Yardımlar sınırdan Türkmenlere gitti.

Kolcubaşı Muhtarının destekleriyle Türkmenlere ulaştıklarını ifade eden Arıkan, bu süreçte sınıra kadar gittiklerini ve sınır ötesinde kalan Türkmenler için bağlantı sağlayıp, araç isteyerek, Türkmenlere yardımları ilettiklerini söyledi. Desteklerinden dolayı Altınözü Kaymakamına da teşekkür eden Arıkan, Fethiyelilerin yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştığını sözlerine ekledi. Belediye personellerinden Selayi Kafia ise, gördüklerine ve orada duyduklarına göre konuştuğunu söyleyerek, "Türk insanımızın yardımlarının bazı bölgelerde gerekli yerlere ulaşmadığını gördüm. Bizim soydaşlarımız olan Türkmenlerimizin sadece kadın ve çocuklarla Türkiye sınırına geldiğini, erkeklerin ise memleketlerinde savaştıklarını duyduk. Biz yardımlarımızı doğru yere ulaştırdık" dedi.

Yardım göndermek isteyenlerin 'şartlı' bir şekilde yardımlarını göndermelerini gerektiğini belirten Halil Cesur ise, şartlı bir şekilde gönderilmediği takdirde yardımların depolara toplandığı ve gerekli yerlere tam olarak ulaştırılmadığını söyledi.
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