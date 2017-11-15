Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Festivalin tanıtım gecesine ünlü akını
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Festivalin tanıtım gecesine ünlü akını

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, 12'nci kez gerçekleştirilecek. Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım gecesinde ünlü isimlere ödül verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, 12'nci kez gerçekleştirilecek. Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım gecesinde ünlü isimlere ödül verildi.
Bilecik Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen tanıtım gecesiyle start aldı. Geceye oyuncu Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Kayra Şenocak, Güldüy Güldüy Show Ekibi ve birçok ünlü sima katıldı. Festival kapsamında tiyatroda duayen isimlere Kristal Çınar Ödülleri takdim edilirken, bu yıl ise Oyuncu Kayra Şenocak, Behzat ve Süheyl Uygur Kardeşler ve Güldüy Güldüy Show Ekibi, Kristal Çınar Ödülünün sahibi oldu. Ünlü oyuncular ödüllerini Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın elinden aldı.

"FESTİVALDE BİLETLER ŞİMDİDEN TÜKENMİŞ"
Festivalde ödül alan ünlü sunucu oyuncu Behzat Uygur, "Bu festival ülkemizin önemli tiyatro festivallerinden oldu. 12'nci yılında Türkiye ve dünyadan önemli tiyatrolar geliyor. Bu yıl programımızdan dolayı festivalde olamayacağız ancak izlemeyi de çok isterdim Othello'yu getiriyorlar. Festivalde biletler şimdiden tükenmiş durumda. Bunlar sanat adına yapılması gereken işler" dedi.
Kardeşi Behzat Uygur ile birlikte ödül alan oyuncu Süheyl Uygur çocukların tiyatroya gitmeleri gerektiğini belirterek, "Çocukların illa oyuncu olması şart değil. Yazar olabilirler başka şeyler olabilirler. Çocukların o yaşta tiyatro yapmaları ya da tiyatroya gitmeleri ufuklarını geliştirecektir" ifadelerini kullandı.
"Bu festival Türkiye için önemli bir festival" diyen oyuncu Kayra Şenocak ise, "Çünkü dünyadan pek çok tiyatronun da geldiği bir festival. 10'uncusundan beri varım bu festivalde. Her geçen sene üstüne ekleyerek devam ediyor. Bunda tabi başkanımızın da çok önemli katkısı, tiyatroya olan sevgisi var. Tabi bizi çok mutlu ediyor. Gönül ister ki bütün belediyelerimizin tiyatroya ilgisi alakası artsın" şeklinde konuştu.
(Harun Basat/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı
Beline sarılı 1 kilo eroin ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret
15 Temmuz şehitleri için Mersin'den İstanbul'a koşacak
Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı tespit edildi
Yerli otodan sonra yerli lokomotif
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Barzani'den geri adım: Referandumu...
Barzani'den geri adım: Referandumu...
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı
Güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı
Beline sarılı 1 kilo eroin ele geçirildi
Beline sarılı 1 kilo eroin ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret
15 Temmuz şehitleri için Mersin'den İstanbul'a koşacak
15 Temmuz şehitleri için Mersin'den İstanbul'a koşacak
Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı tespit edildi
Ankara'da 15 bin ByLock kullanıcısı tespit edildi
Yerli otodan sonra yerli lokomotif
Yerli otodan sonra yerli lokomotif
Ankara Belediyesi önündeki fıskiye kaldırıldı
Ankara Belediyesi önündeki fıskiye kaldırıldı
Balona rövaşata atan adam bulundu
Balona rövaşata atan adam bulundu
Libya'da köle pazarı kuruluyor! Para karşılığında satılıyorlar
Libya'da köle pazarı kuruluyor! Para karşılığında satılıyorlar
Festivalin tanıtım gecesine ünlü akını
Festivalin tanıtım gecesine ünlü akını
120 büyükbaş hayvan bataklıkta mahsur kaldı
120 büyükbaş hayvan bataklıkta mahsur kaldı
Seyir halindeyken alev topuna döndü
Seyir halindeyken alev topuna döndü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English