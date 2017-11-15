15.11.2017 12:55 Festivalin tanıtım gecesine ünlü akını

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, 12'nci kez gerçekleştirilecek. Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım gecesinde ünlü isimlere ödül verildi. Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, 12'nci kez gerçekleştirilecek. Kız Kulesi'nde düzenlenen tanıtım gecesinde ünlü isimlere ödül verildi.

Bilecik Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen tanıtım gecesiyle start aldı. Geceye oyuncu Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Kayra Şenocak, Güldüy Güldüy Show Ekibi ve birçok ünlü sima katıldı. Festival kapsamında tiyatroda duayen isimlere Kristal Çınar Ödülleri takdim edilirken, bu yıl ise Oyuncu Kayra Şenocak, Behzat ve Süheyl Uygur Kardeşler ve Güldüy Güldüy Show Ekibi, Kristal Çınar Ödülünün sahibi oldu. Ünlü oyuncular ödüllerini Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın elinden aldı.



"FESTİVALDE BİLETLER ŞİMDİDEN TÜKENMİŞ"

Festivalde ödül alan ünlü sunucu oyuncu Behzat Uygur, "Bu festival ülkemizin önemli tiyatro festivallerinden oldu. 12'nci yılında Türkiye ve dünyadan önemli tiyatrolar geliyor. Bu yıl programımızdan dolayı festivalde olamayacağız ancak izlemeyi de çok isterdim Othello'yu getiriyorlar. Festivalde biletler şimdiden tükenmiş durumda. Bunlar sanat adına yapılması gereken işler" dedi.

Kardeşi Behzat Uygur ile birlikte ödül alan oyuncu Süheyl Uygur çocukların tiyatroya gitmeleri gerektiğini belirterek, "Çocukların illa oyuncu olması şart değil. Yazar olabilirler başka şeyler olabilirler. Çocukların o yaşta tiyatro yapmaları ya da tiyatroya gitmeleri ufuklarını geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

"Bu festival Türkiye için önemli bir festival" diyen oyuncu Kayra Şenocak ise, "Çünkü dünyadan pek çok tiyatronun da geldiği bir festival. 10'uncusundan beri varım bu festivalde. Her geçen sene üstüne ekleyerek devam ediyor. Bunda tabi başkanımızın da çok önemli katkısı, tiyatroya olan sevgisi var. Tabi bizi çok mutlu ediyor. Gönül ister ki bütün belediyelerimizin tiyatroya ilgisi alakası artsın" şeklinde konuştu.

(Harun Basat/İHA)

