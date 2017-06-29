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Festival coşkusu Anjelika Akbar ile başladı
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Festival coşkusu Anjelika Akbar ile başladı

Bu yıl 56.'sı düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliğini taşıyan 'Uluslararası Bursa Festivali', Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Anjelika Akbar'ın konseriyle başladı.

Bu yıl 56.'sı düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliğini taşıyan 'Uluslararası Bursa Festivali', Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Anjelika Akbar'ın konseriyle başladı.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştirilen konser ve açılış programı öncesinde, festival kapsamında hazırlanan 'Size Bursa'yı Getirdim' adlı resim-heykel karma sergisinin açılışı yapıldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nun yanında BKSTV Atölye Salonu'ndaki sergi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Merih Ercan'ın danışmanlığında, Huri Aykut Ülker'in kuratörlüğünde hazırlanan sergide, usta sanatçıların, Edebiyatçı Nahit Kayabaşı'nın Cumhuriyet döneminden bu yana yaşamış şairlerin Bursa şiirlerinden derlediği 'Cumhuriyetten Günümüze Bursa Şiirleri' kitabından seçtiği cümle veya dizelerden esinlenerek ürettiği eserler sergileniyor. Sergi, 3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

ANJELIKA AKBAR'DAN MÜZİK ZİYAFETİ
Festivalin açılış konserinde ise Usta Sanatçı Anjelika Akbar, muhteşem bir müzik ziyafetine imza attı. Dünya çapında sayısız konser veren ve 14 albümü bulunan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Anjelika Akbar, çaldığı parçalarla müzikseverlere hoş dakikalar yaşattı. Konseri beğeniyle izleyen sanatseverler, orkestra ile Akbar'ı coşkulu alkışlarla ödüllendirdi.
Dostluk ve barış rüzgarları esecek
'56. Uluslararası Bursa Festivali'nin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, festival nedeniyle, Bursa'da 26 Temmuz'a kadar dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla farklı kültürlerin harman olacağını söyledi. Festivalin, zengin içeriği ile eşsiz bir sanat rüzgarı estireceğini ifade eden Karlık, "Bursa'nın sanatsal birikimini daha da ileriye taşıyan ve sanatseverleri hayranı oldukları sanatçılarla buluşturan önemli organizasyon için bu yıl da heyecanlıyız. Festival, şehrimizin gururu olmaktan öte kültürleri buluşturan, Bursa'yı kültür ve sanatla dünya gündemine taşıyan bir gelenektir. Bursa festivali bu yıl da farklı türlerdeki müziklerin harmanlandığı ve dünyaca ünlü sanatçıların bir araya geldiği özel programıyla Bursalılara keyifli anlar yaşatacak. Dostluğun, kardeşliğin ve barış rüzgarlarının eseceği, toplumların kaynaşmasına zemin hazırlayacak festivalimiz Bursa'ya güzellikler getirecek. Festivalimiz, Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasına kadar birbirinden değerli sanatçıları Bursalılarla buluşturacak. Tüm sanatseverlere iyi seyirler diliyorum" diye konuştu. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise dünyaca ünlü sanatçıları ve farklı kültürleri Bursalılarla buluşturmak amacıyla festivalin 56. yılında yine sanatla dolu güzel bir program organize edildiğini söyledi. Yılbirlik, etkinliğin her daim destekçisi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi nezdinde Başkan Altepe ile Bursalılara konuşmasında teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından, etkinliğe destek veren sponsor firmaların temsilcilerine plaketleri takdim edildi.

56. ULUSLARARASI BURSA FESTİVALİ PROGRAMI
29 Haziran- Gianni Guarracino
30 Haziran - Fettah Can
02 Temmuz - Ankara Devlet Opera ve Balesi "Frida"
03 Temmuz - Şimdi 90'lar (Yeşim Salkım, Ferda Anıl Yarkın, Reyhan Karaca, Jale, Uhde Seçil, Erdal, Hazal, Eda Özülkü Ve Metin Özülkü)
16 Temmuz - Mehmet Ali Sanıkol & Whatsnext? Featuring TIGER OKOSHI
17 Temmuz - Ata Demirer ve Orkestrası
19 Temmuz - Kadebostany
20 Temmuz - Madcon
22 Temmuz - Samsun Devlet Opera ve Balesi "Arda Boyları"
24 Temmuz - THM GAZİNOSU (Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe)
26 Temmuz - Şebnem Ferah
7 - 12 Temmuz - 31. Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması
(Zafer Peker / İHA)

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