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Ferudun Tankut: '3 veya 4 transfer yapacağız'
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Ferudun Tankut: '3 veya 4 transfer yapacağız'

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligin ikinci yarısının çetin geçeceğini ve sıkıntı yaşamamak için 3 veya 4 transfer yapacaklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligin ikinci yarısının çetin geçeceğini ve sıkıntı yaşamamak için 3 veya 4 transfer yapacaklarını söyledi.

Başkan Tankut, Karabük'te yayın yapan yerle bir televizyon kanalında yayınlanan spor programına telefon bağlantısı yaparak transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Tankut, Shakhtar Donetsk'ten 31 yaşındaki Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov ile anlaşarak ön protokol imzaladıklarını ve 2 Ocak Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacaklarını belirterek, "3 nokta üzerinde çalışmamız var. Traore'ye teklif var. Kendisi de ayrılmak istiyor ve Arap ülkesine gitmek istiyor. Başakşehir ve Osmanlıspor'dan 2 milyon, Çin'den ise 3 milyon Euro istediğini duydum. Bizim o rakamları kendisine verme imkanımız yok. Kendisinin teklifine sıcak baktık. Bonservis bedelini getirdiği zaman kendisini göndereceğimizi söyledik. Onun yerine bir 10 numara arayışımız var. Dolayısıyla 3 veya 4 transfer yaparak biraz daha rahatlamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısı daha çetin ve zor geçecek. Bunun için biraz daha güçlenmemiz lazım. İkinci yarı bir sıkıntı yaşamadan sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.

"Hakemlerden dolayı çok canımız yaktı"

Ligin ilk yarısında hakem hatalarından dolayı canlarının çok yandığını de ifade eden Tankut, "Benden hiç kimse şunu beklemesin; teslim olmayı ve teslimiyetle bu takımın sıkıntılar içinde olmasına müsaade etmeme. Bir kulübün başkanıysam o kulübü en iyi şekilde temsil etmek onun hak ve hukukunu aramak ve savunmak benim hakkımdır. Bir kişi de kalsam mücadeleme devam edeceğim. Arkamda 13 bin kişi görsem bu mücadele daha rahat olacak. Onun için tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Bu tribünler dolduğunda nasıl ses getireceğimizi ispat edeceğiz" ifadelerinde bulundu.
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