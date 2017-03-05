Fernandao ıslıklandı, Topal tribünleri susturdu

Fenerbahçe'de 73 dakika oyunda kalan Fernandao, yerini Robin van Persie'ye bırakırken tribünler tepki gösterdi. Taraftarları, kaptan Mehmet Topal susturdu.
Fenerbahçe'de 73 dakika oyunda kalan Fernandao, yerini Robin van Persie'ye bırakırken tribünler tepki gösterdi. Taraftarları, kaptan Mehmet Topal susturdu. Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başlayan ve oynadığı etkisiz futbolla tribünlerin tepkisini çeken Brezilyalı golcü Fernandao, 73. dakikada yerini Robin van Persie'ye bırakırken tribünler tarafından ıslıklandı. Volkan Şen'in teselli ettiği Fernandao kenara gelirken, kaptan Mehmet Topal da tribünlere dönerek uyarıda bulundu. Topal'ın uyarısı sonrasında taraftarlar tepkisini sürdürmedi. (Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)
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