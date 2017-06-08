Ferhat Göçer coşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ferhat Göçer, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Ferhat Göçer, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum'da bir eğlence mekanında sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Göçer, eski ve yeni şarkılarıyla beğeni topladı.

Hayranlarıyla şakalaşan Göçer'in oldukça neşeli olduğu da gözledi.

(Eren Ayhan / İHA)