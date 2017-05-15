Fenerbahçeli yıldızın dolandırılması iddiasında 2 gözaltı

Fenerbahçeli Van der Wiel'in 4.5 milyon dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine menajerler Ümit A. ile Sinan S. gözaltına alındı.

Fenerbahçeli Van der Wiel'in 4.5 milyon dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine menajerler Ümit A. ile Sinan S. gözaltına alındı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olmuştu. Hollandalı futbolcunun şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri menajerler Ümit A. ile Sinan S.'yi akşam saatlerinde Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki menajer sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

(Murat Solak/İHA)