Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 16. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Emporio Armani'yi 86-79 yenerek 10. galibiyetini aldı.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar iki önemli mesaj verdi.

FETHİ SEKİN FOTOĞRAFLARI AÇTILAR

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlamasına saniyeler kala hep birlikte ayağa kalkarak, şehit polis Fethi Sekin'in fotoğraflarını kaldırdı.

İZMİR MARŞI SÖYLEDİLER

Sarı lacivertli taraftarlar ayrıca maçın son dakikalarında ayağa kalkarak hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirip, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" diye slogan attı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM DA TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Mahmut Uslu, takımlarını yalnız bırakmadı. Uslu, maçın son dakikalarında ayağa kalkarak taraftarlarla birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.