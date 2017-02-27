Fenerbahçeli oyunculardan taraftara çağrı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın ST-Raphael Var VB ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın ST-Raphael Var VB ile karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Burhan Felek Spor Salonu'nda Fransa takımı ST-Raphael Var VB ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Meliha İsmailoğlu ve Bahar Toksoy Guidetti kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.



MELİHA İSMAİLOĞLU: "HERKESİ MAÇA BEKLİYORUZ"

Grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istediklerini dile getiren başarılı smaçör Meliha İsmailoğlu, "Fransa'da rakibimizi 3-0 yenmiştik. Burada da kazanarak, grubu namağlup tamamlamayı hedefliyoruz. Grupta 5'te 5 yaparak çok iyi bir çıkış yaptık. Özellikle son maçta (Azerrail Bakü) herkes oynama şansı yakaladı ve takıma katkı sağladı. Güzel bir oyun oldu. Moral de oldu. Taraftarlarımızın da desteğiyle maç daha güzel geçecek. Herkesi maça bekliyoruz" dedi.



BAHAR TOKSOY GUIDETTI: "BİZİM OYUNUMUZ VE BASKIMIZ ÖNEMLİ"

Orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti de, "En son Bakü'de oynadığımız maçta sahaya koyduğumuz oyun takımımızın 14 oyuncudan olduğunu bir kez daha gösterdi. Tamamen farklı bir kadroyla oynamamıza rağmen Azerrail Bakü maçını rahat kazandık. Yarın Fransa takımıyla maçımız. Eminim ki bir sonraki tur için bizim yönümüzden bu karşılaşma iyi bir hazırlık maçı olacak. Onların oyunundan ziyade bizim oyunumuz ve baskımız önemli. Bu maç, evimizde oynayacağımız diğer Şampiyonlar Ligi karşılaşması için güzel bir mücadele olacak" diye konuştu.

