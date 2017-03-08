Fenerbahçeli kadın basketbolcular imza dağıttı

8 Mart Dünya kadınlar Günü sebebiyle Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları imza dağıttı.
8 Mart Dünya kadınlar Günü sebebiyle Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları imza dağıttı. Akasya AVM'de gerçekleşen imza töreninde sarı-lacivertli bayan basketbolcuların tamamı yer aldı. Fazla ilgi gösterilmeyen organizasyonda oyuncular çevreden gelen insanlarla selfie yaptı. Kısa süren imza töreninin ardından oyuncular alış veriş merkezinden ayrıldılar.
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