Fenerbahçe Yunan devini devirdi

THY Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 84-63'lük skorla mağlup etti.
THY Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 84-63'lük skorla mağlup etti.
Salon: Ülker Sport Arena Fenerbahçe: Antic x 2, Bogdanovic x 7, Sloukas xx 12, Nunnaly xx 10, Vesely xx 13, Kalinic x 6, Ali xx 5, Ahmet xx 13, Datome xxx 16 Başantrenör: Zeljko Obradovic Panathinaikos: Singleton xxx 13, Rivers xx 12, James xxx 25, Fotsis 1, Feldeine x 4, Gabriel x 3, Gentile x 2, Bourousis x 2, Calathes x 2 Başantrenör: Xavi Pascual 1. Periyot: 27-16 (Fenerbahçe lehine) Devre: 44-28 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 60-45 (Fenerbahçe lehine) (Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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