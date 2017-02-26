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Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
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Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1

Fenerbahçe ligin son 5 sırasındaki Alanyaspor, Kayserispor ve Adanaspor'dan sonra, Gaziantepspor'a da puan kaybetti. Mutlak 3 puan hedeflenen deplasmanda yenik duruma düşen sarı-lacivertliler Lens'in golüyle 1 puanı kurtardı. Advocaat'ın ekibi şampiyonluk yarışından iyice koptu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ligin son sırasında bulunan Gaziantepspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip 11. dakikada Sefa Yılmaz ile öne geçti. sarı-lacivertliler 23. dakikada Hollandalı yıldızı Jeremain Lens skoru dengeledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

ANTEP SEFA İLE ÖNE GEÇTİ

11. dakikada defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Nabil Ghilas, ceza sahası içi sağ çaprazında topu Martin Skrtel'den kurtardıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Fabiano'dan seken topu altıpas içi sağ tarafında Sefa Yılmaz tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

LENS SKORU EŞİTLEDİ

Mücadelenin 23. dakikasında Volkan Şen'in sağ kanada gönderdiği pasta topla buluşan Alper Potuk, bekletmeden ortasını ceza alanı sol tarafına doğru gönderdi. O noktada Jeremain Lens topun gelişine sağ ayağının içiyle şutunu çekti ve top filelerle buluştu.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki ekibinde karşılıklı atakları ve pozisyonları olmasına rağmen skoru değiştiren gol gelmedi. Mücadele 1-1 beraberlik ile sonladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 38 yaptı ve 4. sıradaki yerini korudu. Gaziantepspor ise 16 puanda kalarak ligin son sırasından kurtulmayı başaramadı.

FABİANO BU SEZON İLK DEFA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Fabiano, bu sezon ligde ilk defa forma şansı buldu.

Takımın birinci kalecisi Volkan Demirel'in Krasnodar maçında sakatlanması ve sahalardan 1,5 ay uzak kalacağının açıklanmasından sonra Advocaat, kaleyi Brezilyalı oyuncuya teslim etti.

Fabiano, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 maçta oynamıştı.

VOLKAN DEMİREL VE KJAER SAKAT

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan kaleci Volkan Demirel ile stoper Kjaer, Gaziantepspor deplasmanında forma giyemedi.

Krasnodar maçında sakatlanan bu iki ismin yerine kalede Fabiano, stoperde ise Neustaedter oynadı. Bu isimlerin yanı sıra Advocaat, Süper Lig'deki 2 maçlık cezası sona ermesine rağmen Van Persie'yi de Gaziantep'e getirmedi.

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle son iki resmi maçta kadroda olmayan Aatıf Chahechouhe ise 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.

TRİBÜNLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da ilgi gösterdi.

İki takım taraftarları da kendileri için ayrılan yerlerin büyük bir bölümünü doldurdu.

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