Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.30'da başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 4'erli gruplar halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik çalışmanın gerçekleştirildiği antrenman çift kale maçla noktalandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.