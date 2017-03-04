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Fenerbahçe'ye iyi haber
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Fenerbahçe'ye iyi haber

Babası vefat eden ve apar topar Hollanda'ya giden Jeremain Lens'in, yarın oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesi için döneceği ve zorlu karşılaşmada forma giyeceği ifade edildi.

Babası vefat eden ve apar topar Hollanda'ya giden Jeremain Lens'in, yarın oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesi için döneceği ve zorlu karşılaşmada forma giyeceği ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, babası vefat ettiği için Hollanda'ya giden Lens'in, Osmanlıspor karşılaşması için Türkiye'ye döneceği belirtildi. Hollanda'dan yola çıkan başarılı oyuncu, gece takım kampına katılacak ve Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alacak. Surinam asıllı Hollandalı oyuncu, Surinam cenazelerinin birkaç gün sürmesinden dolayı izinli olmasına karşın, cenaze törenini beklemeyip, Osmanlıspor karşılaşması için geri dönmeye karar verdi.
(Bozhan Memiş / İHA)

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